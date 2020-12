byoutline Jarle Aasland

Gründer-idéen ble testet ut på en bryggedans. Nå skal han hente 75 millioner hos investorer

Før koronaen hadde Ordr en håndfull ansatte og 20 kunder. Ni måneder senere har selskapet til Edwin Fjeldtvedt 35 ansatte, 660 kunder og en kapitalbase på over 120 millioner kroner.

Gründer Edwin Fjeldtvedt er ikke redd for å rope ut at selskapet hans skal bli best på sitt felt i verden. Nå har 34-åringen fått Ikea, Color Line, Scandic og Petter Stordalen på kroken.