Det blytunge passasjerfallet i Norwegian fortsetter

Dagen etter nyheten om ny kriseplan slapp flyselskapet ferske trafikktall for november.

Vis mer byoutline Carina Johansen

Publisert: Oppdatert: 4. desember 2020 08:17 , Publisert: 4. desember 2020 08:01

Norwegian fraktet 124.481 passasjerer i november, en nedgang på 95 prosent fra samme periode i fjor. Det går frem av trafikktall som ble lagt frem denne morgenen.

Den totale kapasiteten (ASK) var ned 96 prosent, mens passasjertrafikk en (RPK) var 98 prosent lavere.

Fyllingsgraden lå på 44,4 prosent, en reduksjon på 39 prosentpoeng.

– Pandemien fortsetter å ha en negativ innvirkning på driften vår. Med reiserestriksjoner i hele Europa, er etterspørselen svært lav, sier konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram i meldingen.

Men Norwegian-sjefen ser nå lys i enden av tunnelen.

– Det er imidlertid veldig gode nyheter for luftfarten at det snart vil komme vaksiner, og vi skal delta i konkurransen om kundene når muligheten til å reise kommer tilbake. Vårt mål nå er å få på plass et finansielt sterkt og konkurransedyktig flyselskap med en ny finansiell struktur, en tilpasset flåtestørrelse og et forbedret tilbud til kundene våre, sier Schram.

Totalt gjennomførte Norwegian 72,7 prosent av de planlagte flygningene i november, og av disse var punktligheten på 94,8 prosent.

Selskapet har nå lagt ut sommerprogrammet og har allerede sett positive tendenser i bestillingene, sier selskapet.

Les også Norwegian foreslår aksjespleis

Vil hente 4 mrd.

Torsdag ble det kjent at det kriserammede flyselskapet vil hente inntil 4 milliarder i friske penger. Samtidig varslet de at selskapet vurderer å søke om konkursbeskyttelse i Norge.

Den nye kriseplanen skal bli lagt frem for irsk rett. Flyselskapet har søkt om konkursbeskyttelse i Irland.

Norwegians plan innebærer også at selskapet ønsker å få til «power by the hour» avtaler frem til 2022. Dette er avtaler som betyr at Norwegian kun betaler for de leide flyene i flåten sin når de faktisk bruker flyene.

Selskapet har fått på plass en slik avtale i dag med flere leasingselskaper, men den gjelder bare frem til påsken 2021.

En slik avtale reduserer utgiftene til flyselskapet betydelig i en tid med lav trafikk og derav lave inntekter.

Les også Norwegians nye kriseplan: Vil hente inntil 4 milliarder i friske penger

Her kan du lese mer om Aksjelive Norwegian Trafikktall Jacob Schram Luftfart