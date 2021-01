Boeings 737 Max-fly får grønt lys til å fly i Europa

Etter et år og nesten elleve måneder har Boeings ulykkesfly igjen fått tillatelse til å fly i Europa.

Det bekrefter Den europeiske luftfartsmyndigheten (EASA) i en pressemelding.

– Vi har nådd en betydelig milepæl på en lang vei. Etter betydelige analyser av EASA, har vi besluttet at 737 Max trygt kan settes i drift, sier EASA-sjef Patrick Ky i en kommentar.

Han understreker at arbeidet har blitt gjort uten involvering fra Boeing eller det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) og uten økonomisk eller politisk press.

Den europeiske tilsynsmyndigheten godkjenner flytypen drøyt to måneder etter at deres amerikanske kolleger gjorde det samme.

– Vi stilte vanskelige spørsmål til vi fikk svar og ba om løsninger som tilfredsstilte våre eksisterende sikkerhetskrav. Vi gjennomførte våre egne testflyvninger og simulatorøvelser og stolte ikke på noen andre for å gjøre dette for oss, fortsetter Ky.

– Vil følge nøye med

EASA har kommet frem til at flyet igjen kan fly etter at Boeing har gjort flere endringer. Dette inkluderer softwareoppdateringer, endringer i det elektriske systemet, vedlikeholdssjekker, oppdaterte manualer og trening av crew.

Det er ventet at det fortsatt vil ta noe tid før europeiske flyselskap vil ta flytypen i bruk. Dette fordi det tar noe tid å gjennomføre endringene på flyene.

– La meg være klar på at denne reisen ender ikke her. Vi har tillit til at flymodellen er sikker, noe som er en forutsetning for å gi vår godkjenning, sier Ky.

– Men vi vil fortsette å følge 737 Max nøye når flymodellen nå gjenopptar driften. Parallelt og etter vi insisterte, har Boeing også forpliktet seg til å arbeide for å forbedre flyet ytterligere på mellomlang sikt for å nå et enda høyere sikkerhetsnivå, fortsetter han.

Tilbake i mars 2019 ble alle Boeing 737 Max-fly i verden satt på bakken. Det skjedde etter to fatale ulykker i oktober 2018 og mars 2019. Begge ulykkene skjedde kort tid etter at flyene hadde tatt av fra henholdsvis Jakarta i Indonesia og Addis Abeba i Etiopia.

Totalt 346 mennesker mistet livet i de to ulykkene.

