SR-Bank selger politistasjonen for 126 millioner

For litt over 24 år siden flyttet politiet inn i det skreddersydde bygget i Lagårdsveien 6. Nå selger SR-Bank eiendommen til Entra for 126 millioner kroner.

Politistasjonen på Lagårdsveien er solgt for 126 millioner kroner. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har ingen interesse av å eie eiendommer som vi selv ikke bruker i vår daglige bankdrift. I dette tilfellet er det slik at Entra hadde en opsjon om kjøp av bygget som de valgte å benytte seg av, sier konserndirektør for kommunikasjon i SR-Bank, Thor Christian Haugland, til Aftenbladet.

Betaler under markedspris

Tidlig på 90-tallet varslet politiet at de trengte en ny politistasjon i Stavanger. Både byggingen og finansieringen av stasjonen ble lagt ut på anbud i markedet. SR-Bank fikk tilslaget på finansieringsbiten og har i over 24 år leid ut bygget til politiet.

Fortsatt gjenstår det litt over ett år av leiekontrakten med politiet som nå altså den nye eieren, Entra, overtar.

– Eiendommen har en attraktiv beliggenhet og et spennende potensial som vi nå jobber aktivt med å konkretisere. Politiet leier i dag hele eiendommen og vi har tett dialog med dem for å se hvordan vi kan utvikle den til en attraktiv og framtidsrettet kontoreiendom, sier direktør for eiendomsforvaltning i Entra, Kjetil Hoff.

Entra kjøper det 13.600 kvadratmeter store bygget for 126 millioner, noe som er betydelig billigere enn markedsprisen på 313 millioner kroner.

– Vi hadde opsjon på å kjøpe denne eiendommen og mekanismene for å fastsette kjøpesum var allerede definert, sier Hoff.

– God avkastning

SR-Bank griner ikke på nesa av den grunn.

– Vi har hatt våre årlige leieinntekter, og er fornøyd med den avkastningen vi har hatt på Lagårdsveien 6 totalt sett, sier Thor-Christian Haugland.

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon i SR-Bank. Vis mer byoutline Pål Christensen

Etter salget av politistasjonen på Lagårdsveien sitter SR-Bank igjen med tre eiendommer som de eier fullt og helt selv. Det er Finansparken, Domkirkeplassen midt i sentrum og det tidligere hovedkontoret i Bjergsted. Banken har jobbet en god stund med å få solgt den sistnevnte eiendommen, men har foreløpig ikke fått napp.

– Våre næringsmeglere melder om bra interesse. Bygget ligger jo attraktivt til i nærheten av sentrum, sier Haugland.

Etter det Aftenbladet kjenner til, er eiendommen priset til i underkant av 150 millioner kroner.

– Oljeskattepakken vil hjelpe

Men markedet for næringseiendom har vært alt annet enn glohett i Stavanger-regionen de siste årene.

Kjetil Hoff, direktør for eiendomsforvaltning i Entra. Vis mer byoutline Entra

– Det har vært utfordrende, og vi ser at det i noen områder er et til dels betydelig tilbudsoverskudd av kontoreiendom og press på leieprisene. – Vår strategi er å eie sentralt beliggende kontoreiendom tett på kollektive knutepunkt. I Stavanger har vi primært eiendom i Hinna Park og i sentrum av Stavanger, områder vi opplever at relativt sett står seg bra, sier Entra-direktør Kjetil Hoff.

Han tror oljeskattepakken kan gi et etterlengtet oppsving i markedet for næringsbygg.

– Vi registrerer at pakken ser ut til å virke og at den sannsynligvis vil bidra til høyere aktivitet på norsk sokkel i de kommende årene. Dette vil igjen føre til økt etterspørsel etter kontoreiendommer med riktig beliggenhet i Stavanger.

Entra Entra er et norsk børsnotert eiendomsselskap. Selskapet ble etablert 1. juli 2000 som Entra eiendom AS gjennom Stortingets vedtak om utskillelse av kontorbyggvirksomheten i Statsbygg. Entra har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Stavanger, Bergen og Trondheim. Vis mer vg-expand-down