Starbucks-kjøp bidro til dagligvareboom for Nestlé

Verdens største mat- og drikkeleverandør Nestlé er fornøyde med kjøpet av Starbucks-rettigheter, som bidro med 50 millioner kroner ekstra i inntekter. Men en svakere krone rammet resultatet.

TAR SEG INN I FOLKS HJEM: Nestlé har tatt Starbucks ut av kafeen og inn i folks hjem under pandemien. I 2020 gikk salget av Nestlés kaffeprodukter i butikk opp med nær 40 prosent.

To måneder før pandemien brøt ut hadde Nestlé lansert Starbucks-produktene sine i butikk under slagordet: Starbucks came home.

Norgessjef Vladmimir Wendl visste ikke hvor treffende slagordet skulle bli et par måneder senere, da «hele Norge» flyttet til hjemmekontor.

– Timingen var tilfeldig, men den var perfekt. Vi hadde høye forventninger, men pandemieffekten kom på topp, sier Wendl til E24.

Det var i 2018 at Nestlé landet avtalen om å distribuere Starbucks-produkter i norske dagligvarehandler – en avtale som kostet Nestlé over syv milliarder dollar.

ØKTE MARKEDSANDELER: I 2020 økte Nestlé markedsandelen innen kaffesalg i dagligvaren fra 44 til 50 prosent.

I løpet av 2020 sørget salget av Starbucks-produkter i butikk for å legge til 50 millioner kroner i driftsinntekter for Nestlé.

Aldri før har Nestlé solgt mer kaffe i dagligvarekategorien. Totalt sett gikk Nestlés kaffesalg i butikk opp med nær 40 prosent i fjor, sammenlignet med i 2019.

Økte markedsandeler

I 2020 økte Nestlé markedsandelen innen kaffesalg i dagligvaren fra 44 til 50 prosent, ifølge en dagligvarerapport fra DLF og Nielsen.

– Hvis vi regner i antall kaffekopper har vi sett en økning på 100 millioner ekstra kopper av bare Nescafé i fjor, sier Wendl.

Også salget av Nespresso er inkludert i omsetningsbykset på 40 prosent, i tillegg til Nestlés kjente Nescafé-produkter.

Tallet ekskluderer likevel salg av kaffe gjennom Nestlé Professionals, som spesialiserer seg på å selge kaffe til blant annet kontorer og restauranter.

For Nestlé Professionals har imidlertid salget falt betydelig – rundt 35 prosent ned fra 2019.

– Denne kategorien har merket sterk negativ effekt av pandemien, bekrefter Wendl, som likevel er fornøyd med fjorårets resultat.

– Forbrukerne dro på hjemmekontor og endret forbruksmønster. Vi måtte reagere raskt og markedsandelene viser at vi har gjort det veldig bra, sier Wendl.

I tillegg til en høyere markedsandel innen kaffesalg, har Nestlé også økt markedsandelen innen blant annet barnemat og frokostblandinger.

ØKTE KOSTNADER: – Pandemien har lagt til kostnader på hvert eneste nivå, sier Nestlé-sjefen som forbereder seg på inflasjonshopp til neste år.

Svekket av kronen

Driftsinntektene til Nestlé økte snaut i 2020, fra 1,3 milliarder i 2019 til 1,4 milliarder i fjor, ifølge selskapets årsrapport. Likevel ble årsresultatet på 36 millioner kroner – ned fra 51 millioner kroner i 2019.

Årsaken til resultatnedgang er først og fremst det kraftige fallet i verdien på den norske kronen, forklarer Wendl.

Fordi Nestlé importerer 100 prosent av alle varene sine fra utlandet, merker matvaregiganten det godt når kronen svinger. I begynnelsen av 2020 falt kroneverdien betydelig i takt med prisen per oljefat – som i mars i fjor lå så lavt som 21 dollar for et fat.

Kronesvekkelsen har gjort at flere har spådd høyere priser på en rekke varer.

Wendl sier at Nestlé kontinuerlig vurderer å øke prisen på selskapets produkter, men at beslutningen så langt har vært å holde prisene på samme nivå.

– Men vi forbereder oss på stor inflasjon i 2022, påpeker Wendl. Han utelukker ikke at dette kan bety en prisøkning også for sluttkunden.

Pandemien har også ført til prisøkning på en rekke råvarer, ettersom første lockdown førte til stans i produksjon flere steder i verden.

Også Nestlé er påvirket av prishopp for en rekke råvarer, som blant annet kakao og kaffe.

– Vi kjøper i snitt 10 prosent av all kaffe og kakao som er produseres globalt, så det er umulig for oss å ikke merke dette, sier Wendl.

– Pandemien har lagt til kostnader på hvert eneste nivå.

Taper mot Sverige

At nordmenn i pandemiåret lot være å krysse grensen til Sverige for billigere matvarer, er også noe Nestlé har sett reflektert i sine tall. Blant annet har Nestlé omsatt betydelig mer av det svenske kaffemerket Zoégas i norske markeder under pandemien.

– Dette året har vist den virkelige verdien av norsk forbruk av mat og drikkevarer. Det tror jeg også politikerne har merket nå – at det norske markedet taper store verdier som følge av svenskehandel. Det har vært veldig tydelig for oss både i fjor og så langt i år, sier Wendl.