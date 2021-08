Milliardtap for Frederik Mohn

Perestroikas investering i verdens største oljeriggselskap, Transocean, er skrevet ned med over tre milliarder kroner.

Bergensinvestor Frederik Mohns investeringsselskap Perestroika gikk med et underskudd på 3,3 milliarder kroner i fjor.

Underskuddet skyldes nedskrivning av selskapets investering i oljeriggselskapet Transocean, der Mohn er en av de største eierne. Perestroikas aksjer og obligasjoner ble kjøpt for omtrent 5,5 milliarder kroner, men deres balanseførte verdi er nå satt til omtrent 2 milliarder kroner.

Perestroika påpeker i regnskapet at investeringene har falt betydelig i verdi som følge av covid-19 og fjorårets fall i oljeprisen. Gjennom 2021 har imidlertid aksjekursen til Transocean steget igjen og det samme har oljeprisen.

«Ved utgangen av mai 2021 er det forventning om at store deler av selskapets nedskrivning i 2020 vil bli reversert i 2021», heter det i regnskapet.

Fergestrid endte med salg

2020 var preget av turbulens i flere av Mohns engasjement. Etter å ha eid fergeselskapet Fjord1 sammen med sunnmørsreder Per Sævik i en årrekke, havnet de to i full klinsj etter at Per Sævik tok kontroll over selskapet på en kveld uten å informere Mohn på forhånd.

Sævik lanserte samtidig muligheten for å slå sammen fergeselskapet med sitt eget Havila Kystruten, som hadde slitt økonomisk. Mohn svarte med å trekke seg fra styret i protest.

Mohn nektet først å selge aksjene sine til Sævik for den tilbudte prisen på 45 kroner pr aksje. Han brukte snarere 360 millioner kroner på å kjøpe seg videre opp i selskapet til den samme prisen.

Et par måneder senere gikk Mohn til slutt med på å selge alle sine aksjer i Fjord1 til Sævik for 47,5 kroner pr aksje. Med det fikk Mohn 877 millioner kroner inn på konto.

– Partene skilles som venner og vi ønsker Sævik lykke til, skrev Mohn i en melding til E24.

Skilte lag med Møgster

Også Mohns langvarige samarbeid med Austevollrederen Helge Møgster tok slutt i 2020. Gjennom selskapet Møgster Mohn Offshore kontrollere de to nær halvparten av offshorerederiet DOF, men i mai annonserte Mohn at han ville skille lag.

– Han har trukket seg ut av styret og vil nok satse på andre veier. Det er egentlig forståelig. Mer kan jeg ikke kommentere, men det er ikke akkurat solskinn i bransjen, uttalte Møgster til E24.

Offshorerederiet DOF har slitt tungt siden oljeprisnedgangen i 2014, og har skrevet ned verdiene sine med milliarder de siste årene. Siden 2019 har rederiet jobbet for å sy sammen en redningspakke for å holde seg finansielt flytende. Rett før jul var Mohns eierandel nede i fem prosent.