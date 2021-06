Storbank tviler på fullt uteliv-comeback før til høsten

Selv om utepilsen flyter ganske så fritt, tror Danske Bank at serveringsbransjen ikke står på egne bein økonomisk før utpå høsten. – Meteren hemmer driften, mener restaurantsjef Ann-Helen Svinø.

HÅPEFULL: Ann-Helen Svinø er daglig leder i Bro AS, som driver restauranten Bro og tapasrestauranten Bryt i Ålesund. Hun håper de er tilbake til normal drift i august, men ber om flere lettelser og lavere matmoms for å redde høysesongen. Vis mer byoutline Kristin Støylen

Gjenåpningen av Norge ruller videre idet høysommeren og ferietiden er i anmarsj.

For de som gjerne har sin viktigste inntjening på kvelder og netter, er det likevel store inntekter som uteblir. Ett eksempel er utestedet Dattera Til Hagen på Grønland i Oslo.

– Vi har vanligvis åpent til tre på natta, og mest omsetning fra klokken 23.00 til 03.00. Omsetningen vår nå blir kanskje 40 prosent av det vi fikk på samme tid i 2019, sier medeier Håkon Pettersen til E24.

Oslo har nemlig fortsatt skjenkestopp ved midnatt til første uken i juli, selv om den nasjonale skjenkestoppen nå er opphevet.

Tæring og næring

Det er fortsatt ikke lov for norske utesteder å slippe inn nye kunder etter midnatt. De må fremdeles oppfylle krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

I tillegg gjenstår det økonomiske sår fra pandemien, som kaster skygger over den ellers så frigjorte stemningen.

– Vi har sjanse til å tjene en liten pluss i juni, men det er ikke snakk om mye. Jeg tror ikke det kan betale for minuset for de månedene vi har vært nedstengt, sier Pettersen.

I GANG: Da E24 møtte daglig leder Fibi Hagen og medeier Håkon Pettersen i mai var det for tidlig å gjenåpne Dattera til Hagen. Halvannen måned senere har de endelig åpnet og mye å gjøre, men Pettersen tviler på at det kan ta igjen det tapte.

– Hvordan skal dere komme tilbake til normalen?

– Fri bevegelse og å ikke ha enmeterskrav lengre, i tillegg til å kunne ha åpent til 3 igjen. Vi har et håp om at det skjer på tampen av august, sier han.

Pettersen understreker at det er fint og hyggelig å kunne holde åpent nå.

– Men hovedvirksomheten min er fortsatt stengt, sier han.

– Frem til mars neste år tror jeg store deler av bransjen vil trenge hjelp. Steder som lever av julebord, kan sikkert gjøre det godt. Men steder som oss bygger opp kontantbeholdning på sommeren, som skal vare gjennom vinteren.

De ansatte er tilbake på jobb, men de er likevel færre enn vanlig.

– Arbeidsstyrken er cirka 30 prosent på grunn av frafall. Folk har byttet bransje, reist hjem og så videre. Vi er cirka ti stykker nå. Sommeren før var vi rundt 30, sier Pettersen.

Holder pusten – vil droppe «meteren»

Også på Vestlandet er det en blandet stemning om veien videre for serveringsbransjen.

– Utfordringen tidligere var at det var spiseplikt og skjenkestopp klokken 22. Nå kan kundene komme og ta seg et glass, så nå kan det skje at vi begynner å tjene litt penger igjen, sier Ann-Helen Svinø.

Hun er daglig leder for Bro AS, som driver restauranten Bro og tapasrestauranten Bryt i Ålesund.

Før pandemien hadde de DJ på kvelder og et nattklubbaktig konsept på lørdager. Det siste er foreløpig ikke som før, men de satser alt på kjernevirksomheten.

– Vi håper at nå som mange er vaksinert, at vi får gjort noe med krav til avstand også på restauranter. Det er en utfordring dette med meteren. Den hemmer driften masse. Det har vært utfordringen når vi har vært åpne, sier Svinø.

Norsk redning

Da viruskrisen hindret utenlandske turister fra å komme inn til Norge i fjor, trodde Bro at den viktige sommersesongen røk.

– Så kom det masse nordmenn, og de har en helt annen kjøpekraft, koser seg på restaurant mer og brukte mer penger enn de utenlandske turistene, sier Svinø.

I årets høysesong er dermed forventningene skrudd opp for Ålesund-bedriften.

– Denne sommeren her kommer til å bli den beste sommeren vi har hatt noen gang. Så lenge sola kan skinne litt og det ikke skjer noe eksepsjonelt.

KOK(K)ER: Det ble en heftigere sommer for Bro enn forventet i fjor, da sultne og spandable nordmenn ga restauranten en kjærkommen opptur.

– Se til sør

En av Norges største banker har sine røtter i Danmark. Der har Danske Bank utviklet en egen fatølindeks, som måler temperaturen i serveringsbransjen.

Utviklingen i det danske samfunnet er ifølge banken en forløper for oss i nord.

– Danmark åpnet landet omtrent en måned før Norge. Vi i Danske Bank Norge, med blant annet sjeføkonom Frank Jullum i spissen, ser derfor til nabolandet vårt i sør for å predikere gjenåpningen her hjemme, sier pressesjef Øystein Andre Schmidt til E24.

For danskene peker de økonomiske pilene oppover på «nærmest alle områder», oppgir han.

– Men samtidig forteller den danske fatølindeksen at det er først i september at også nattelivet ventes å bli normalt.

Fatølindeksen Danske Bank har samlet inn transaksjoner fra kortbruken og MobilePay i Danmark.

Banken har også utarbeidet forbruksdata for en rekke segmenter, deriblant kjøp av fatøl på restauranter, puber og nattklubber i Danmark.

Tallene som er samlet inn brukes til å måle temperaturen i den danske serveringsbransjen via «Fadølsindekset» Kilde: Danske Bank Vis mer vg-expand-down

Oppdemmet forbruksfest

Her i Norge spår banken tidenes rekyl i forbruket, og spesielt for tjenestektoren. Det betyr at restauranter og utelivsbransjen vil få en kraftig økning fremover.

Årsaken er rett og slett at nordmenn har spart 110 milliarder kroner gjennom coronapandemien, ifølge tall fra Danske Bank. Nå skal disse ut av lommebøker og ned i slunkne bar-kassaapparater, oppgir Schmidt.

– Det var utepilsen som friskmeldte økonomien i mai i fjor, og vil gjøre det i år igjen. Men selv om utepilsen har en viktig psykologisk effekt på resten av forbruket i landet, må selve utelivsnæringen vente til høsten før den er friskmeldt, fortsetter han.

LYSNING I HØST: Øystein Schmidt er pressesjef i den norske virksomheten til Danske Bank. De tror på en normalisering av utelivsbransjen i oktober. Vis mer byoutline Danske Bank/Sturlason

Danske Banks egen fatølindeks viser at forbruket i utelivsbransjen i Danmark har ligget mer enn 20 prosent under normalen gjennom coronaperioden, og i de nedstengte periodene har forbruket vært tilnærmet null.

Det er først når danskene åpner nattklubbene 1. september at det er ventet full normalitet i forbruket. Danske Bank venter lignende tall for Norge.

Delta og vaksiner

Når de avgjørende lettelsene kommer, er foreløpig usikkert. Deltavarianten og vaksineringsgrad er faktorer som kan sette kjepper i hjulene for høysesongen.

– Danske Bank spår at serveringsbransjen er tilbake til normalen i oktober. Hva tror du?

– Det virker ganske logisk så lenge det ikke skjer noe mer nå, men håper på august så klart. Jeg har et håp om at det med vaksinering kan gi lettelser som fører vår vei. At vi kan begynne å tenke kohorter igjen, ikke bare husstand og at vaksinerte kan sitte sammen uten avstand, sier Ann-Helen Svinø.

– Skal meteren vare til august, eller november? Og dette deltaviruset vet jeg ikke helt hva kan føre til. Så vi holder fremdeles pusten og krysser fingrene for at ikke det dukker opp noe mer nå, avslutter hun.