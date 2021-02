Strenge innreiseregler: – Det er veldig dramatisk for bedriftene

Mange bedrifter får problemer som følge av mangel på utenlandsk arbeidskraft, prosjekter blir utsatt og NHO tror det går mot permitteringer.

Tone Grindland er regiondirektør for NHO i Rogaland. Vis mer byoutline Anders Minge

Sent i januar stengte Norge i praksis grensene for utlendinger da de strengeste innreisereglene siden mars i fjor ble innført. Det har rammet mange bedrifter som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

I forrige uke ble reglene forlenget, i første omgang ut februar, og det er uvisst hvor lenge de vil vare.

Oljeservicegiganten Aibel er blant selskapene som påvirkes, først og fremst på verftet i Haugesund, der rundt 500 utlendinger har jobb.

– Dette blir stadig vanskeligere, sier konsernsjef Mads Andersen.

Mads Andersen er konsernsjef i Aibel. For tiden må han både håndtere koronasmitte ved verftet i Haugesund og problemer som følge av innreisereglene. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad

Bygger til Sverdrup-feltet

Han viser til at flere hundre medarbeidere reiser hjem, men ikke kan erstattes med ny arbeidskraft fra utlandet.

– Da går kapasiteten vår ned. Foreløpig er reduksjonen på 10–15 prosent, men den vil forverres uke for uke. Vi holder ut til utgangen av februar, men da vil vi merke godt at det går saktere framover. Det kan få konsekvenser for framdriften på prosjektene våre, sier Andersen.

Det er for tiden høy aktivitet ved verftet i Haugesund. Blant annet bygges det der en ny plattform til Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

– Vi jobber med å få folk til å bli lenger i Norge og å innføre andre rotasjonsordninger. Vi prøver også å hente inn tilsvarende arbeidskraft i Norge, men det er krevende, sier Andersen.

Smitte på verftet

Fredag ble det kjent at det var oppdaget et tilfelle av den britiske mutanten av koronaviruset ved verftet i Haugesund. Mandag formiddag var 200 medarbeidere testet, og med ni av ti prøver analysert var det avdekket totalt fem smittede.

Det er foreløpig ikke kjent om også disse tilfellene er den britiske varianten. Ytterligere et par hundre ansatte ble testet fra mandag morgen.

– Dette rammer ikke driften vår i vesentlig grad, men å ta ut flere hundre arbeidere i en dag eller to påvirker jo framdriften noe.

– Når en slik situasjon oppstår, gir det økt forståelse for nødvendigheten av strenge innreiseregler?

– Absolutt. Og Aibel har fulgt alle råd og påbud fra sentrale og lokale myndigheter knyttet til innreise, med full karantene og omfattende testing før de kan påbegynne arbeidet, sier Andersen og legger til at fredagens smittetilfelle trolig ikke var importsmitte.

Strenge innreiseregler Natt til fredag 29. januar innførte regjeringen strenge innreiseregler til Norge. Kun personer med nødvendig formål får komme inn.

Personer bosatt i utlandet med oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, derunder sesongarbeid, er blant dem som ikke lenger får innreise. Det finnes imidlertid noen unntak.

I forrige uke ble reglene forlenget, med noen små justeringer, i første omgang til og med 28. februar. Vis mer vg-expand-down

Venter permitteringer

I Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er det stor bekymring for følgene av stengte grenser. En undersøkelse viser at 38 prosent av bedriftene benytter utenlandsk arbeidskraft. Andelen er høyest i Rogaland med 43 prosent.

– Dette er et svært inngripende tiltak som påvirker akutt. Det er veldig dramatisk for bedriftene, men også for arbeiderne som sitter i utlandet og ikke kommer seg på jobb, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.

– Utgangspunktet for bedriftene var at de kunne klare seg i 14 dager. Nå blir dyre prosjekter forsinket, og det bekymrer meg, sier Grindland.

Ifølge NHO opplever 29 prosent av bedriftene med utenlandsk arbeidskraft i Rogaland nå forsinkelser. 24 prosent av bedriftene mangler arbeidskraft.

– Jeg venter dessverre at permitteringer blir en konsekvens når dette nå vedvarer. NHOs ståsted er at problematikken med importsmitte heller må løses med et strengt regime for testing og karantene enn med stengte grenser, sier Grindland.

Aker Solutions har rundt 1000 utenlandske arbeidere på verftene i Egersund (bildet), Stord, Verdal og Sandnessjøen. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad

– Alvorlig

Rosenberg Verft i Stavanger er blant bedriftene som nå merker at stengte grenser går ut over prosjektene.

– Færre folk vil gi redusert framdrift, sier administrerende direktør Jan T. Narvestad.

Rosenberg har i utgangspunktet 700–800 arbeidere fra utlandet, men får ikke erstattet de som reiser hjem.

– Konsekvensene blir større jo lenger grensene holdes stengt, sier Narvestad.

Aker Solutions har for tiden om lag 1000 utenlandske arbeidere på verftene i Egersund, Stord, Verdal og Sandnessjøen.

– Bedriften er avhengig av mye utenlandsk arbeidskraft, så det er naturligvis alvorlig for oss at grensene er stengt. Vi håper disse reglene blir så kortvarige som mulig, sier pressekontakt Odd Naustdal.

Det nye sykehuset begynner å ta form på Ullandhaug i Stavanger. Dronebildet ble tatt i forrige uke. Vis mer byoutline Mikal Haga / Kruse Smith

Norges største byggeprosjekt

Selskapet jobber nå med kompenserende tiltak for å opprettholde framdriften på prosjektene.

– Noen er villige til å bli lenger på jobb i Norge enn planlagt, men også slike tiltak har jo en tidsbegrensning, sier Naustdal.

Han sier det foreløpig er for tidlig å si noe om potensielle følger av situasjonene, men at dette er noe som nå vurderes. Ifølge Naustdal har det ikke vært noen tilfeller av at utenlandske arbeidere har brakt smitte til lokalbefolkningen.

Det nye sykehuset i Stavanger er for tiden Norges største byggeprosjekt. Også der påvirkes man av nye innreisebestemmelser. En håndfull svenske rørspesialister ble sendt hjem da regjeringen varslet skjerpede innreisekrav for to uker siden.

– De kommer ikke tilbake før kravene lettes igjen, sier HMS-sjef Kirsti Gerhardsen på byggeplassen.

– Det var planlagt opptrapping av dette arbeidet framover, og situasjonen gjør at vi må utsette planlagt arbeid. Foreløpig har ikke følgene vært omfattende, men det kan bli større konsekvenser framover, sier Gerhardsen.

Kirsti Gerhardsen er HMS-ansvarlig på den enorme byggeplassen. Vis mer byoutline Kristian Jacobsen / Stavanger Aftenbladet

Lokale leverandører

Det jobber rundt 300 personer daglig på byggeplassen, og ifølge Gerhardsen har de hatt strengere retningslinjer enn myndighetene, blant annet med krav om negativ, norsk koronatest før oppmøte på jobb.

– Med så mange folk her er det potensial for smitte. Vi har jobbet knallhardt for å unngå det siden mars i fjor og gjør enda mer nå, sier hun.

Ifølge Gerhardsen har prosjektledelsen valgt en kontraktsmodell der de i stor grad baserer seg på lokale leverandører.

– Det bidrar til lavere behov for utenlandsk arbeidskraft, sier hun.

