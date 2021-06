Fjerner hotellkarantene for flere land – reiselivsgigantene tror på «sydensommer»

Reiselivsgiganten Tui ser en tydelig vekst fredag etter ukens positive coronanyheter for reisende. Reisebyrået Apollo har troen på «sydensommer» også i røde land som Hellas og Spania.

Malta ble i dag klassifisert som «gult» av regjeringen, som betyr at man slipper innreisekarantene. Vis mer byoutline imageBROKER/Jürgen Wiesler

Fredag valgte regjeringen å oppheve hotellkaranteneplikten for beskyttede fra flere land. I tillegg ble Malta og deler av Finland gult, så reisende derfra slipper innreisekarantene.

Reiselivsgiganten Tui ser «veldig klart» at denne ukens positive nyheter – fra coronapass, optimisme for reiser utenlands i sommer og nå endrede innreiseregler – har hatt en positiv effekt på feriesalget.

– Vi vet at nordmenn har vært veldig reisesyke lenge, og stadig flere sikrer seg nå en reise til sydligere strøk med oss. Salget av reiser hittil denne uken har steget med 34 prosent sammenlignet med de fire foregående dagene, sier Tuis kommunikasjonssjef Nora Aspengren til E24.

Fraråder fortsatt unødvendige reiser

Hun sier at veksten er stabilt voksende, og at de ser at flere barnefamilier sikrer seg ferie i utlandet nå.

– Den største andelen av dem som bestiller er fortsatt voksne som reiser uten barn, da de nok er noe mer fleksible og mange regner med å være vaksinert før avreise, sier hun.

Utenriksdepartementet fraråder fremdeles reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak fra reiserådet for. Dette reiserådet gjelder frem til 1. juli.

– Selv om mange er blitt vaksinert og vi har startet gjenåpning, så er det fremdeles slik at vi trenger å sikre at ikke smitten blusser opp igjen, og da er strenge regler på grensen viktig, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland under en pressekonferanse fredag.

Hvem er «beskyttet»? Dette er FHIs definisjon av hvem som er beskyttet: De som er fullvaksinerte.

De som har fått første vaksinedose. Status som beskyttet gjelder fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen. Det vil si at andre dose må settes senest 14 uker etter første dose for å opprettholde status beskyttet inntil man regnes som fullvaksinert.

De som har gjennomgått infeksjon. Status som beskyttet gjelder i 6 måneder etter den positive prøven Dette er FHIs definisjon av «fullvaksinerte»: De som har fått andre vaksinedose: fra 1 uke etterpå.

De som har gjennomgått sykdom (påvist ved godkjent laboratoriemetode) og deretter, minst 3 uker etter

prøvedato, har fått en dose vaksine: fra en uke etterpå

De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker etterpå ved godkjent laboratoriemetode har

testet positivt på covid-19-infeksjon og er avisolert. Kilde: FHIs faglige grunnlag Vis mer vg-expand-down

Tror på «sydensommer» i Hellas og Spania

Reisebyrået Apollo har foreløpig ikke sett noen klar respons fra sine kunder, men merker en jevn økning for hver uke som går.

– Vi flyr til Hellas, Kroatia, Spania og Kypros. Vi reiser ikke så lenge landene ikke er gule eller grønne, så vi sitter pent og venter på reiserådene. Det er mange som sitter på gjerdet og venter, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera til E24.

Alle de nevnte landene er i dag røde, men Rivera har troen på endringer i reglene.

– Vi har troen på sydensommer, sier hun håpefullt.

FØR PANDEMIEN: Solsenger på stranden i Tersanas på Kreta i Hellas i 2019 - før coronapandemien startet. Vis mer byoutline Halvard Alvik / NTB

Også hos Tui er Hellas og Spania de mest populære reisemålene.

– Hellas er absolutt mest populært i sommer, med Kreta, Rhodos og Samos som topp tre. Kanariøyene, med Gran Canaria på topp, er nordmenns favoritt i vinter, forklarer Aspengren.

– Alt som gjør det å reise mer forutsigbart og enklere, anser vi som positivt. Det som gjenstår nå er å vite når vi faktisk kan reise til nordmenns sommerfavoritter i utlandet. Vi forholder oss alltid til UDs reiseråd, og reiser kun dersom de gir «grønt lys».

– Akkurat nå er det litt som at vi står klare på hoppkanten og venter på å kunne ta sats, sier Aspengren.

Mange venter til september

Ifølge Finn har det vært en positiv vekst på 25 prosent uke for uke på bestilte flyreiser, men bestillingene er for det meste fra september i år til april neste år.

Landene som under dagens pressekonferanse fikk endrede karanteneregler er foreløpig ikke blant de mest populære destinasjonene.

– Bestillingene som gjøres nå viser med stor tydelighet at de fleste nordmenn ikke skal til utlandet før i september, men dette kan endre seg på kort varsel om de store destinasjonene som Spania, Hellas og Kroatia blir «trygge» sier kommersiell direktør i Finn.no reiser, til E24.

Også hos Tui er reiselysten størst fra september og utover, men de har begynt å se en endring de siste ukene.

– Mest populære utreisemåned er fra september og utover høsten og vinteren, men de siste ukene har vi sett at det beveger seg mot avreise også i august og juli, sier Aspengren.

Forventer «ketchupeffekt» for jobbreiser

Reisebyrået Berg-Hansen, som først og fremst selger jobbreiser, tror dagens endringer vil bidra til økt reising.

– Vi har gjennomgående fått tilbakemelding fra kunder på at de venter med å begynne å reise før de unngår karantene og karantenehotell. Ut fra tilbakemeldingen, er det åpenbart at opphevelse av karantenekrav og særlig karantenehotell bidra til økt reiseaktivitet, sier administrerende direktør Per Arne Villadsen til E24.

– Det er bare å spørre dem rundt seg. Mange vil ikke reise til Syden eller EU på grunn av frykten for karantenehotell.

– Tror du dette blir et startskudd?

– Det kan være et startskudd, men vi vet ikke om det er et skudd eller et puff. Det har vært regler frem og tilbake i ett kjør. Det ligger i bekymringen at det er nye regler annenhver dag.

Per dags dato ligger aktiviteten hos Berg-Hansen på 30 prosent sammenlignet med nivået i 2019.

– Vi ser en svak vekst på noen prosent hver eneste måned, men det er vekst fra et veldig lite grunnlag. Det vil gå gradvis fremover. Fra juli starter vi gradvis med mer privatreiser, men jobbreisene vil øke mest etter sommeren og utover høsten. Da forventer vi en ketchupeffekt.