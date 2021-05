Restauranter lager egen forening – mener ingen taler deres sak

20 restauranter går sammen og danner Norsk Restaurantforening, som blant annet vil jobbe for bedre lønnsomhet i bransjen ved å gjøre det dyrere å spise ute.

VIL MELDE SEG UT: Tony Pedersen i Oslo-restauranten Plah sier han er uenig med hvordan NHO har håndtert coronasituasjonen for serveringsbransjen. Vis mer byoutline Adrian Nielsen

En egen interesseorganisasjon for serveringssteder har vært snakket om i flere år, ifølge daglig leder Tony Pedersen ved Oslo-restauranten Plah.

Nå har han og Le Benjamin-sjef Ove Jacobsen gjort realitet av diskusjonene. Fra dag én har de fått med seg 18 andre restauranter rundt om i landet. Blant disse er Credo i Trondheim, Lysverket i Bergen, Bro i Ålesund og Kvitnes Gård i Vesterålen.

Innen året er omme håper Tony Pedersen at medlemsmassen vil telle 400 bedrifter.

Han forteller at mange av medlemmene allerede er tilknyttet NHO Reiseliv, men at flere opplever at ingen virkelig taler deres sak.

– Under coronakrisen ble dette spesielt tydelig. Plutselig ser vi at vi har en organisasjon som ikke skjønner vår bransje og hva vi driver med. Jeg har blitt litt overrasket over det, sier han.

Plah og Le Benjamin i Oslo har planer om å melde seg ut av NHO Reiseliv fra og med nyttår.

– Det er positivt med alle som jobber for bransjen vår, men for oss har det dessverre vist seg som ikke nødvendig med medlemskap der, sier Pedersen.

Andre restauranter E24 har snakket med forteller at de kommer til å være medlem begge steder.

ENDRE FOKUS: Le Benjamin-sjef Ove Jacobsen er opptatt av at mindre restauranter må kunne ta seg bedre betalt. Vis mer byoutline Siri Øverland Eriksen

Ikke bare å åpne på dagen

Som et ferskt eksempel på foreningenes manglende forståelse viser Tony Pedersen til forrige fredags uttalelser fra Kristin Krohn Devold, sjef i NHO Reiseliv.

Hun mente det var for lenge å vente til onsdag med å åpne i Oslo, fordi serveringsbransjen da mistet én av to viktige langhelger.

– Jeg er veldig skuffet over at man ikke kunne åpne allerede i dag, i alle fall når det gjelder uteserveringen, sa Krohn Devold til Dagbladet Børsen.

Men ifølge Tony Pedersen var det ingen som uansett kunne åpnet på fredag.

– Det var ingen ansatte, mat eller drikke. Å åpne er ikke mulig å få til på så kort tid. Uttalelsene fikk meg til å lure på om man da skjønner hva restaurantdrift handler om.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

NHO forstår frustrasjonen

Næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv svarer at de forstår og deler bransjens frustrasjon etter måneder med strenge restriksjoner.

– Når man har så kraftige tiltak, kan den frustrasjonen de opplever nesten ikke bøtes på.

Han sier at NHO Reiseliv mener at politikerne burde innført ytterligere avhjelpende tiltak for bransjen.

– Vi har vært krystallklare i mediene og overfor myndighetene om at serveringsbransjen er hardest rammet og derfor trenger ekstra hjelpetiltak. Så skulle vi selvfølgelig gjerne fått gjennomslag for et par ting til, men her mener vi at politikerne har et ansvar for å skjønne hvor strenge restriksjoner bransjen er ilagt, sier Bjørndal.

– Tolker du opprettelsen av Norsk Restaurantforening som en beskjed om at NHO Reiseliv ikke har gjort en god nok jobb?

– Vi er alltid opptatt av å gjennomgå egen innsats, men ser mer på dette som et ønske om å opprette en egen forening for restaurantene. I Norge er det organisasjonsfrihet, og det er ganske vanlig med medlemskap flere steder.

Bjørndal sier NHO ser frem til å samarbeide videre med Tony Pedersen og andre medlemmer og at de er enige om hva som trengs for serveringsnæringen fremover.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe for gjennomslag for saker som vil hjelpe bransjen, som redusert moms ut året og lavere renter på utsatte skatter og avgifter.

Perfekt match

Norsk Restaurantforening vil ligge innunder SMB Norge-paraplyen.

Tony Pedersen forteller at dette er et naturlig valg ettersom SMB Norge representerer de mindre bedriftene i Norge – noe så å si alle restauranter er.

– Vi føler at SMB Norge har en realistisk tankegang for hva en liten bedrift er, sier Pedersen.

Jørund Rytman, SMB Norge-leder for politikk og samfunnskontakt, forteller at de allerede har en del medlemmer i restaurantbransjen og at SMB Norge med sin «ryggmargsrefleks» overfor små og mellomstore bedrifter vil være en perfekt match for Norsk Restaurantforening.

– Det er mange synergieffekter å hente ved å bli en del av SMB Norge-familien, sier han.

Jørund Rytman, SMB Norge-leder for politikk og samfunnskontakt Vis mer byoutline SMB Norge

For billig å spise ute

Én av de større problemstillingene som Norsk Restaurantforening vil ta for seg, er bransjens lønnsomhet, forteller foreningsleder Tony Pedersen.

Der mener han tilnærmingen fra arbeidsgiverorganisasjonene hittil har vært feil, med fokus på å holde lønningene nede.

– Vår tankegang er at restaurantbransjen fra før har lavlønnsyrker, så hvis vi skal kunne tiltrekke oss flinke folk, må vi kunne tilby dem en karriere. Derfor må det bli mer kostbart å spise ute, sier Pedersen.

Han viser til at det er billigere å spise ute i Oslo enn i byer som Stockholm, Paris og London – og dermed betydelig rimeligere målt i kjøpekraft.

– Men i Norge ligger vi veldig etter på hvordan vi priser oss. Det vi må hjelpe bransjen med, er å få priset riktig. Dette er ikke noe enkeltstående restauranter klarer å gjøre noe med på egen hånd.