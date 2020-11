Boeing 737 Max får grønt lys fra amerikanske myndigheter

Boeings Max-fly får tommel opp i USA etter å ha stått på bakken siden mars i fjor. Samtidig pågår fremdeles flere etterforskninger, og viruspandemien hemmer Boeings kunder verden over.

UTEN HALEHELT: Et Boeing 737 Max-fly, bygget for Norwegian, testflyr på en flyplass i Washington. Nå er flytypen godkjent i USA. Vis mer byoutline Ted S. Warren / AP

Publisert: Oppdatert: 18. november 2020 14:15 , Publisert: 18. november 2020 12:59

Den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA har gitt grønt lys for at Boeing 737 Max kan vende tilbake til luften.

Det melder myndigheten på sine nettsider.

Flyene har nå stått på bakken i 20 måneder, siden mars i fjor, etter to dødelige ulykker med flytypen. Til sammen 346 mennesker døde i ulykkene.

Aldri før har en flytype hatt flyforbud like lenge i USA, ifølge Bloomberg.

Tidligere i høst skrev Reuters at den europeiske luftfartsmyndigheten (EASA) forventer å oppheve sitt flyforbud «ikke lenge» etter at FAA har gitt tommel opp.

Det var en feil ved styringssystemet MCAS som tidlig fikk skylden for å ha forårsaket ulykkene. Dette systemet skulle i utgangspunktet hindre at flytypen steilet. Boeing har senere oppdatert programvaren til styringssystemet.

Etterforskes

Til tross for at flytypen igjen er godkjent i USA, fortsetter det amerikanske justisdepartementet å etterforske Boeing. Det samme gjør det amerikanske finanstilsynet SEC.

Samtidig fortsetter også viruspandemien å prege reiselivet og flyselskapene, og flere har som konsekvens kansellert bestillinger av nye fly.

– Du kunne ikke bedt om et verre marked nå, sier flyanalytiker Richard Aboulafia ved Teal Group til Bloomberg.

Sammen med dagens godkjennelse, har FAA også offentliggjort bestemte designendringer og opplæringskrav som må innføres når flytypen kommer tilbake til kommersiell drift.

Boeing-aksjen stiger 3,78 prosent i handelen før åpningstid på Wall Street samme dag.

– Viktig milepæl

Boeing skriver i en pressemelding at grepet gjør det mulig for selskaper i USA å igjen ta leveringer av flytypen.

– Direktivet fra FAA er en viktig milepæl. Vi fortsetter å jobbe sammen med myndigheter rundt om i verden og med kundene våre for å få flyet tilbake i drift verden over, sier sjefen for Boeings kommersielle avdeling, Stan Deal, i en uttalelse.

Administrerende direktør David Calhoun sier at Boeing har lært av ulykkene. Han tok over sjefsstolen i januar, etter at tidligere konsernsjef Dennis Muilenburg ble fratatt vervet etter ulykkene.

– Vi vil aldri glemme livene som gikk tapt i de to tragiske ulykkene som førte til beslutningen om å stanse driften, sier Calhoun.