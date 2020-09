Kan bli vanskeligere å få hjelp fra regjeringens nye milliard-pott

Det kan bli vanskeligere for reiselivsnæringen å kvalifisere til krisehjelp fra regjeringens nye milliardpott. Kravene til tapt omsetning kan bli endret, bekrefter Næringsdepartementet.

Publisert: Oppdatert: 21. september 2020 18:26 , Publisert: 21. september 2020 18:12

Da næringsminister Iselin Nybø (V) fra taket på Operahuset annonserte én milliard kroner i fersk krisehjelp til reiselivet mandag, nevnte hun ikke hvilke krav regjeringen stiller for å komme bedriftene til unnsetning.

Nybø antydet likevel at djevelen finnes i detaljene – som først vil utbroderes etter dialogmøter med næringen tirsdag.

– Jeg kan allerede nå si at det blir ikke en videreføring av kompensasjonsordningen vi har i dag, sa Nybø.

Krav for støtte i spill

Dagens ordning muliggjør kontantstøtte til bedrifter som har opplevd minst 30 prosent fall i omsetningen de siste to månedene.

Nå får E24 bekreftet at regjeringen kan komme til å endre i støttekravene. Det vekker harme i næringen, som sier dette kommer helt uventet på dem.

Etter det E24 forstår er det i så fall kun en innskjerping som er aktuelt hvis regjeringen endrer kravet, ettersom intensjonen er å fase ut corona-støtteordningene gradvis.

NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold sier hun tok for gitt at dagens krav beholdes, og advarer sterkt mot å stramme det inn nå.

– Da vil flere bedrifter gå over ende, det er det ingen tvil om, sier hun til E24.

Advarer om konkurser

Overfor E24 vil ikke Næringsdepartementet garantere at 30-prosentkravet beholdes. På spørsmål om hvilket krav som vil gjelde i den nye ordningen, bekrefter statssekretær Jan-Christian Kolstø de mulige endringene:

– Detaljer om dette må vi komme tilbake til. Dette er noe av det vi skal møte partene om, skriver Kolstø til E24.

NHO sier de ikke har etterspurt endringer i kravet for kontantstøtte til reiselivet, slik at dette i så fall er regjeringens initiativ.

– Vi ser frem til å snakke direkte med regjeringen om dette, og gi tydelig melding om næringens behov, sier Devold.

– Og den tydelige beskjeden er at regjeringen bør beholde dagens krav til omsetningstap?

– Ja. Dette har fungert bra det første halvåret av pandemien. Nå har vi en tøff tid foran oss, ettersom bedriftene nå har enda mindre på reservekontoen. Derfor er det viktig at kravet ikke strammes inn, sier Devold.

– Og jeg vil bli forbauset om ikke Stortinget er enig med oss, legger hun til.

Sjeføkonom: Naturlig å fase ut

Næringsdepartementet ønsker ikke å utdype hvorfor regjeringen har satt støttekravet i spill, ei heller svare på hvorvidt departementets holdning er at kravet bør innstrammes.

– Som sagt, detaljer om kompensasjonsordningen er noe vi skal diskutere videre med partene, svarer Kolstø.

NHO-toppen presiserer at hun forstår at reiselivet ikke skal reddes fra konkursspøkelset til evig tid.

– Men dette vil være altfor tidlig å fase ut tiltaket, sier hun.

– Hva vil være konsekvensen hvis regjeringen likevel strammer inn kravet til for eksempel 50 prosent?

– Da vil flere bedrifter gå over ende, det er det ingen tvil om.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets sier regjeringen står i en vanskelig skvis:

– Å kunstig holde mange bedrifter i live i årevis, tror jeg regjeringen er vare for. Det er helt naturlig at de gradvis faser ut støtteordningene. Men så må dette balanseres mot at det tross alt er regjeringens egne restriksjoner som gjør at næringslivet sliter, sier Olsen til E24.