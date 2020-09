Hurtigruten bytter ut omstridt cruiseskip

Hurtigruten bytter ut Fridtjof Nansen og setter inn Finnmarken – med norsk mannskap – som utleieskip i forbindelse med «Mission: Impossible»-innspillingen.

Hurtigruten bytter skipet MS Hurtigruten, som er blitt benyttet som hotell i anledning innspilling av den neste «Mission: Impossible»-filmen. Inn kommer MS Finnmarken, som har norsk flagg og mannskap. Vis mer byoutline Geir Olsen / NTB scanpix

NTB-Kristian Skårdalsmo

Publisert: Publisert: 10. september 2020 20:50

Det skjer etter at næringsminister Iselin Nybø (V) mandag ba selskapet endre det hun og politiet mener er lovstridig praksis. Skipet er blitt brukt som hotell.

– Produksjonsselskapet har akseptert Hurtigrutens forslag om å bytte ut MS Fridtjof Nansen med MS Finnmarken som utleieskip i forbindelse med filminnspillingen, sier Anne Marit Bjørnflaten, som er direktør for myndighetskontakt i Hurtigruten.

– MS Finnmarken starter oppdraget i begynnelsen av neste uke, med norsk flagg og norsk mannskap. Sammen med MS Vesterålen, som fortsatt er en del av avtalen, vil MS Finnmarken ligge ved kai i Åndalsnes resten av leieperioden. Begge skipene er registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR), sier hun til NTB.

Rammes ikke

Bjørnflaten viser samtidig til at det internasjonale mannskapet på MS Fridtjof Nansen ikke rammes av endringen.

– Det betyr at vi selvfølgelig vil lønne dem etter norske vilkår i avtaleperioden – slik planen har vært hele tiden, sier hun.

MS Fridtjof Nansen har den siste tiden blitt brukt som hotellskip for «Mission: Impossible»-innspillingen, hvor blant annet Tom Cruise deltar.

Både Fellesforbundet og Sjømannsforbundet har anmeldt Hurtigruten for lovbrudd i saken.

– Var fullt lovlig

Mens Nybø og politiet har ment at bruken av skipet som hotell er i strid med loven, har Hurtigruten hatt en annen versjon.

– Sjøfartsdirektoratet har bekreftet at skipet ikke regnes som et hotellskip, at bruken av skipet ligger godt innenfor NIS-loven og dermed er fullt lovlig, sier Bjørnflaten.

– Etter at statsråd Iselin Nybø var tydelig på at hun ville gjøre en forskriftsendring for å endre NIS-reglene, startet vi imidlertid arbeidet med å se på alternative løsninger, legger hun til.

NIS er en forkortelse for Norsk internasjonalt skipsregister. Formålet med den såkalte NIS-loven er å gi bedre konkurransebetingelser for norske skip i utenriksfart.

