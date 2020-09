Har fått coronapause fra cruiseturister: – Folk tror vi er et museum

STAVANGER (VG) Beboere i Gamle Stavanger har for lengst sett seg lei av ruvende cruiseskip i Vågen. Nå har coronaen gitt dem en forsmak på det som kan bli den nye fremtiden.

MUSEUM - HER?: Gaye Rosland (75) bor i Gamle Stavanger, som ligger rett ved cruisebåtkaien. Vis mer Gabriel Aas Skålevik

– Ah, det har vært så deilig, sier Gaye Rosland (75).

Hun bor i Gamle Stavanger, i et lite hvitt trehus fra 1800-tallet. Herfra har hun utsikt rett ned i Vågen, der cruiseskipene legger til.

Det skulle kommet rundt 250 cruiseskip til Stavanger i år, men på grunn av coronapandemien har det bare vært seks stykker.

I en ny cruisestrategi for Stavanger-regionen som behandles i disse dager, er det et mål at færre store cruiseskip skal legge til kai i Vågen.

Men flere politikere vil ha de internasjonale cruiseskipene ut av gamlebyens glaning for godt.

Hos souvernirbutikken i Vågen står døren åpen. Et troll skuer utover den cruisetomme havnen. Foruten to dansker som kikker på en vindjakke på innsiden, er det ikke en utenlandsk turist i sikte på kaia denne formiddagen.

– Nei, det har ikke vært den samme sommeren som i fjor, kan butikkleder Agnes trygt slå fast.

Hun forteller at tre av de seks souvernirbutikkene de har i byen har måttet stenge dørene. Det er på grunn av corona og fraværet av cruisebåter.

– Nitti prosent av kundene her er utenlandske turister, sier hun.

Noen trappetrinn opp i Gamle Stavanger har også Gaye Rosland (75) hatt en uvanlig fredelig sommer - bare på den gode måten.

– Jeg skulle selvsagt ønske det var en annen årsak til at cruiseskipene ikke lå her, men det har vært så fredfullt, sier hun.

Heller ikke i de trange gamlebygatene er det stort med folk denne septemberdagen. En nabo sykler forbi Roslands hus med en solsikkebukett. Litt bortenfor benytter en langhåret, gul katt sjansen til å hvile på en stol mellom to regnbyger.

Beboerne her har blitt vant til at at tre-fire cruiseskip ligger til kai samtidig.

Rosland forteller at hun har våknet om morgenen til det hun kaller en «mellom seks og åtte etasjers høy boligblokk som utsikt» - synlig fra stort sett alle husets vinduer - med unntak av dem som er mot gaten.

Mot gaten er det heller glanende blikk inn gjennom vinduet og så store folkemengder at det tidvis har vært vanskelig å bevege seg ut fra boligområdet som har vært til sjenanse, forteller Rosland. Turister som utrettelig har fotografert med armer forlenget av selfiestenger.

– Folk tror vi er et museum. Jeg har blitt spurt om når jeg stenger. Men jeg stenger ikke, vi bor jo her, sier Rosland.

Og når året er omme, er huset sotet ned av all eksosen, sier hun.

Det er ikke det at hun hater turistene. Det er bare for mange på en gang - hele året. Selv på lille julaften og 17. mai har hun hatt hatt cruiseskip som utsikt.

Rosland er blant dem som har invitert turistene inn på sveler, fortalt om husets historie og fått musikere hun kjenner til å spille folkemusikk.

Men hun etterlyser at turistene tar seg bedre tid og bruker byen mer.

– Det bør være færre cruiseskip årlig. Jeg ønsker meg at de er her over en kortere periode i året og at de ligger til kai lenger ut i havnen. Jeg er ikke imot turistene, men det bør være mer bærekraftig turisme, sier hun.

Synet sitt gjorde hun klart overfor politikerne da hun ba dem på kaffe under valgkampen i fjor.

I det blå huset i gaten i bunn av Gamle Stavanger bor Lene Høie (34) på syvende året. Cruisetrafikken har økt i løpet av disse årene, men Høie synes det er relativt uproblematisk.

– Vi visste jo at de var her da vi flyttet hit, og det er det vi som har valgt. Det er ikke sånn at cruiseskipene har kommet til oss, sier hun.

Høie liker ikke forurensningen og bybildet med alle skipene - men synes turistene er hyggelige.

– Jeg skjønner riktignok at de som bor oppe i hovedgaten er mer plaget, for der går alle sammen når cruiseskipene legger til. Huset vårt blir også sotet ned, men jeg er ikke sikker på at det er så mye verre enn om vi bodde ved en trafikkert hovedvei, sier hun.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i Stavanger gikk til valg på å fjerne cruisetrafikken fra Vågen og flytte skipene til Bjergsted noen hundre meter lenger ut, slik at det ikke blir så voldsomt i bybildet.

En splitter ny strategi for cruisetrafikken i Stavanger-regionen er nå rett rundt hjørnet - et samarbeid mellom kommunen, havnen og destinasjonsselskapet Region Stavanger - blant annet.

Ordføreren ønsker seg bedre plass til mindre båter, og folk, i Vågen, som hun kaller «hjertet av byen». Samtidig er turismen viktig, påpeker hun. Det er en balansegang.

– Vi ønsker jo de turistene som virkelig er med på å bygge opp det lokale næringslivet. Vi vil jo ha arbeidsplassene det skaper lokalt, vi vil at de skal legge igjen pengene på restaurantene her, sier hun.

Hovedmålet i den nye strategien er at Stavanger skal være en bærekraftig cruisedestinasjon med høy regional verdiskapning, lave utslipp og god ivaretakelse av lokalsamfunn.

Blant delmålene er å kunne tilby cruiseskipene landstrøm og at færre store cruiseskip skal inn i Vågen.

Utvalget for miljø og utbygging i kommunen vedtok i slutten av august at det må være et mål at internasjonale cruiseskip skal ut av Vågen og ikke lenger legge til kai i der. I tillegg vedtok utvalget at antall anløp må reduseres fra toppårene i 2018 og 2019. Begge disse punktene vil utvalget ha inn i strategien.

Det får Stavangerregionen Havn (SHR) og Region Stavanger, som begge har vært med å lage den nye cruisestrategien, til å reagere.

De ber nå formannskapet om å droppe begge punktene.

«Det å sette som krav at internasjonale skip ikke skal ha tilgang til indre Vågen er et kriteria som for reiselivet nesten er på kanten til å oppfattes som diskriminering. Er det flagget på skipet som er avgjørende for hvor skipet skal legges?» spør reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger.

Havnedirektør Merete Eik argumenterer for at det er viktig med en forutsigbar cruiseinntekt på grunn av flere av planene som er under utredning.

«En vesentlig endring i bruken av kaiene i Vågen vil kunne redusere havnens markedsposisjon, med det mulige resultat at det fremtidige kundegrunnlaget blir usikkert. Endringer må uansett gjøres gradvis over tid. UMUs vedtak bidrar med stor usikkerhet til fremtidige cruiseinntekter for SHR og effekten det har på alle lokale og regionale næringer som er avhengig av inntekten» skriver havnedirektøren i sitt innspill.

Formannskapet i Stavanger behandler saken 10. september.

