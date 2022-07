Passasjerer på Gardermoen: – Ingen som kan hjelpe oss

GARDERMOEN (E24): Stemningen var laber på Gardermoen da informasjonen om streiken nådde de reisende. Flere stilte seg i kø, men SAS-skranken stengte og ga beskjed om at det ikke var noe vits.

Kansellerte avganger og kaotisk stemning i avgangshallen på Gardermoen etter bekreftet streik.

Via speaker informer Gardermoen om at SAS-streiken er et faktum.

De reisende blir bedt om å bli i avgangshallen og vente på informasjon om hvor de kan hente allerede innsjekket bagasje.

Blant de ansatte i Avinor er det forvirring om hva som skal skje og mange av de reisende er svært skuffet.

– Veldig skuffende

En familie E24 møter skulle etter planen reise hjem til San Francisco, USA etter en måneds ferie i Norge.

– Nå har flyet vårt blitt kansellert på grunn av streiken og vi vet ikke hva vi skal gjøre. Vi håper på et fly som kan få oss hjem, men vi aner ikke når det kan skje, sier Freya Mccour.

Freya Mccour (venstre) og familien skulle egentlig reise hjem til San Francisco.

– Først hadde vi et håp om at streiken skulle bli avverget, slik at vi kunne få et fly i morgen. Vi skulle egentlig fly på morgenen i dag.

Hun forteller at de hadde fulgt situasjonen og var forberedt på at det kunne bli streik.

– Jeg hadde på følelsen av at det kom til å bli streik siden denne konflikten har vært så stor. Men det var likevel dumt og veldig skuffende da vi fikk beskjeden.

– Det er jo ikke krise og jeg har forståelse for hvorfor det skjer. Norge er jo et bra land å være i, men jeg hadde håpet å reise hjem, avslutter Mccour.

– Dumt og veldig skuffende, sier Freya Mccour om å få beskjed om SAS-streik mandag formiddag.

– Ingen som kan hjelpe oss

En familie som skulle reise til Nice har kjørt med bil fra Ålesund til Gardermoen og var klar til å fly kl. 16 i dag.

– Nei, nå jeg vet hva vi skal finne på. Vi må be om refusjon tenker jeg. Det er stengte skranker og ingen som kan hjelpe oss med ombooking, sier Anne- Martha Sæter.

Familien med tre sønner på 15, 20 og 22 år har planlagt ferien i lang tid, opplyser Sæter.

– Vi har gledet oss i tre år, på grunn av corona, sier Sæter.

Henrik Sæter og Vegard Sæter skulle reise til Nice med sin tredje bror og foreldrene deres.

– Virkelig dårlige nyheter

Mandag formiddag ble det altså klart: Partene i SAS-konflikten klarte ikke å bli enige – selv etter at fristen ble utsatt med fem dager.

Det var en tydelig opprørt SAS-sjef Anko van der Werff som fortalte pressen om streiken mandag.

– Dette er virkelig dårlige nyheter for våre kunder, sa SAS-sjefen.

En pilotstreik vil trolig ramme 60 prosent av SAS-avgangene til og fra norske flyplasser på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, ifølge en gjennomgang VG har gjort.

Martin Lindgren i Svensk Pilotförening, som fungerer som forhandlingsleder for SAS Pilot Group, la skylden på flyselskapet.

– Vi har ikke lyktes med å bli enige med SAS. Vi har sittet i lange, lange forhandlinger. Vi har strukket oss veldig langt. Vi har forsøkt å få til en enighet, men opplever at hvor langt vi enn strekker oss, blir det aldri nok, sa Lindgren.