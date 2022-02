Fleischer’s Hotel: Omsetning 750.000 – strømkostnad 330.000

En coronapreget lav omsetning kombinert med rekordhøy strømpris får daglig leder Erik Fleischer Tønjum ved ærverdige Fleischer’s Hotel på Voss til å be.

TRIPPEL KRISE: Daglig leder Erik Fleischer Tjønum ved Fleischer’s Hotel på Voss sliter med få gjester, liten coronastøtte og ingen strømstøtte. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Bønnen rettes mot finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Jeg ber dere innstendig revurdere de nye kravene til coronastøtte som dere innførte i høst og at dere gir strømstøtte også til bedrifter.

– Oppgitt og forbannet

Han får full støtte fra direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri, som krever at hele næringslivet får strømstøtte.

– Industrien er oppgitt og forbannet på regjeringen ettersom staten og fylkeskommunene håver inn titalls milliarder i ren profitt, mens bedriftene blør, sier Sunde.

KROKEN PÅ DØREN?: Daglig leder Erik Fleischer Tønjum frykter at de må lukke dørene på hotellet, etter at familien har driftet det gjennom fem generasjoner. Vis mer

Tønjums hotell er ærverdig både fordi det er gammelt og av tre. Det bidrar til at strømkostnadene er trekkfullt høye.

– Selv om belegget fortsatt er lavt på grunn av coronaen, må vi fyre. I januar, hvor vi til dels måtte holde stengt, var omsetningen nede i 750.000 kroner. Strømregningen var på 330.000 kroner. Det sier seg selv at det ikke går opp, sier Tønjum.

Endringene i støtten han nevner, som Støre-regjeringen har innført, dreier seg om et krav om at det ikke bare er hotellselskapet som må gå med underskudd for å få coronastøtte, men også hele konsernet.

Les på E24+ Stor prissjekk av byferie: Samme hotellrom selges flere tusen kroner dyrere

– Fleischers hotell er en del av et konsern, hvor andre deler av virksomheten går med overskudd. Vi har derfor ikke fått statlig støtte for uunngåelige kostnader siden september. På toppen av det får man ikke støtte hvis man betaler utbytte, sier han:

– Jeg er helt avhengig av å ta ut utbytte for å betale formuesskatten. Jeg opplever at jeg er satt i en umulig situasjon. Vi er blitt holdt i live gjennom støtteordningen helt frem til i høst.

– Dere har mistet all støtte?

– Ja, all statlig støtte, men vi får noe via kommunen. Jeg opplever at den nye regjeringen setter kroken på døren for oss.

Tønjum er femte generasjon i familien som driver hotellet på Voss. Han håper å unngå å bli den siste.

– Pandemien har tært fælt på. I januar hadde vi under 15 prosent belegg, nå i februar under 20. Vi må nok frem til forsommeren før belegget forhåpentligvis nærmer seg normalen.

Kraftig omsetningsfall

Han sier det for å fortelle at støttetiltakene for deres bransje minst må videreføres til og med mai:

– Til vi igjen tjener penger i sommersesongen.

Vi ber ham legge frem tall for omsetning og strøm gjennom pandemien.

– Omsetningen falt fra 53 millioner kroner i 2019 til 26 millioner i 2020 og 31 millioner i 2021. Det ga et underskudd på 1,3 millioner i 2020 og nesten en million i 2021.

FÅ GJESTER: Tjønum sier bare en femtedel av rommene er fylt opp. Det gir få mennesker i spisesalen. Vis mer

– Når det gjelder strøm så steg regningen med 98 prosent i november, 47 prosent i desember og 96 prosent i januar, sammenlignet med snittet fra 2018–2019.

Fleischers er ikke alene om å bli rammet.

Ber om handling

Visit Hardangerfjord markedsfører Hardanger-regionen. De representerer 130 bedrifter som før pandemien omsatte for 1,3 milliarder, sysselsetter 1200 og skaper 900.000 gjestedøgn.

I brevet skriver de at først kom pandemien, men med strømkrisen risikerer flere av deres bedrifter «kroken på døra»:

«Reiselivsnæringen trenger derfor tiltak som avhjelper priskrisa – raskt».

Fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal, sier de vet at Fleischers situasjon ikke er unik.

– Vår siste medlemsundersøkelse viste at fire av ti reiselivsbedrifter sier strømprisene gir stor reduksjon i driftsresultatet.

Les også Staten brukte to milliarder kroner på karantenehotell: Flesteparten av rommene sto tomme

– Tragisk

Han sier at disse regningene kommer på toppen av corona-krisen og nasjonal skjenkestopp.

– Det ville vært tragisk om strømprisene er det som til slutt knekker mangfoldet i norsk reiseliv, sier Bjørndal.

Visit Hardangerfjord skriver at krisen er bredere enn deres bransje og anbefaler at regjeringen kommer med en generell tidsbegrenset strømstøtteordning for norsk næringsliv.

Hardanger-fylkene Kvam, Eidfjord, Ulvik, Ullensvang og Kvinnherad står bak oppropet:

De har ordførere fra Ap og Sp.

Sunde i Norsk Industri sier det ikke er grunn til å holde tilbake på kritikken.

UTFORDRER: Direktør Knut E. Sunde i bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri krever handling fra regjeringen. Vis mer

– Det er industripolitisk hårreisende at regjeringen bare ser på at næringslivets egenkapital rives vekk mens statskassen fylles opp. Nå må en regjering som sier den «følger situasjonen nøye» begynne å handle. Kortsiktige strømavlastende tiltak kan innføres umiddelbart uten å utfordre EØS – det vet statsrådene godt, sier han.

– Strever en hard kamp

Administrerende direktør Gyda Bøtun er en av de som er sint og fortvilet.

Hun leder industribedriften Fresvik Produkt i Vik i Sogn og Fjordane.

– Jeg unner forbrukerne og bøndene den strømstøtten de har fått, men det er utrolig mange bedrifter, både små og store, som strever en hard kamp for å overleve med den formidable økningen i strømprisen.

TRIPPEL REGNING: Gyda Bøtun sier strømregningen i desember økte fra 79 000 kroner i 2019 til 267 000 i desember 2021. Vis mer

Fresviks hovedprodukt er isolasjonspanel til kjølerom og fryserom. Hun sier at produksjonen derfor må være på eller av.

– Valget er å bruke elektrisk kraft eller å stenge produksjonen totalt. Det siste ville gitt et tap på 40 arbeidsplasser ute i distriktet, sier hun.

Bøtun viser sin strømregning.

– I desember 2019 var den på 79.039 kroner, i 2020 var prisen lav og på 45.384 kroner. I desember 2021 var regningen på 267.028 kroner. Vi opplever omtrent det samme i januar.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum viser til at Fleischer får penger fra den kommunale kompensasjonsordningen.

STRØM TIL BESVÆR: Finansminister Vedum lover ikke strømstøtte til næringslivet. Vis mer

– Vi vet at den er målrettet og utgjør en forskjell for mange bedrifter lokalt. I forrige runde med tildeling før jul gikk 2.456.000 til Voss kommune, og det er bra at Fleischers Hotel har fått glede av den ordningen.

Han sier at det om kort tid vil komme en ny runde med tildeling.

– Som vil kunne gjøre hverdagen litt lettere for de som nå står i en krevende situasjon.

Vedum lover ikke strømstøtte.

– Det er et mål for regjeringen med lav strømpris, derfor arbeider vi med en rekke tiltak for å få strømprisene ned. På kort sikt har lavere elavgift og sikringsordning for husholdningene vært det viktigste. Som varslet skal vi også gjøre en rekke nye grep på lang sikt.

Les også Ble beordret til å opprette karantenehotell: 70.000 hotellnetter ble aldri brukt

– Kan søke som enkeltvirksomhet

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier Stortinget nylig sluttet seg til ordninger på til sammen over 20 milliarder kroner, som skal hjelpe næringslivet ut av pandemien denne vinteren.

ANBEFALING: Næringsminister Jan Christian Vestre anbefaler et opphold ved Fleischer’s Hotel på Voss. Vis mer

– I kompensasjonsordningen kan en virksomhet velge å søke som konsern eller som enkeltvirksomhet. Kriteriet er at virksomheten som søker har hatt et omsetningsfall på 30 prosent i perioden det søkes om kompensasjon for.

Han legger til:

– Nå som restriksjonene er opphevet, håper jeg Fleischer’s hotell og alle andre går en lys tid i møte, og snart fyller opp ordrebøkene igjen. Jeg har selv benyttet meg av hotellet og vet at de har unike opplevelser å tilby.