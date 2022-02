Flygerforbundet saksøker SAS

Norsk Flygerforbund har levert søksmål mot SAS for å kreve gjenansettelsesplikten for over 500 oppsagte piloter.

Oppsagte SAS-ansatte demonstrerte i oktober foran Stortinget på Eidsvolls plass. 2.200 skandinaviske SAS-ansatte ble oppsagt fra SAS som følge av koronapandemien. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Flygerforbundet sendte SAS-striden til LO-advokatene i oktober i fjor. Nå er konklusjonen klar.

Forbundet varsler torsdag at de leverer søksmål mot flyselskapet for håndteringen av de oppsagte pilotene.

Søksmålet ble levert torsdag, bekrefter nestleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund, som legger til at det formelt er datterorganisasjonen Norske SAS-flygeres Forening som står som saksøker.

– Vi er rundlurt av SAS. Selskapet har i ly av koronapandemien planlagt å kvitte seg med sine skandinaviske ansatte. Det er opprettet flere nye datterselskap bak ryggen vår, hvor det er trikset og mikset med jusen for å komme seg unna gjenansettelsesretten og arbeidsgiveransvaret, sier leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres Forening i en pressemelding.

SAS har hele tiden avvist at selskapet har omgått gjenansettelsesplikten.

– SAS er av den oppfatning at vi forholder oss til, og handler etter, alle inngåtte avtaler, sa pressesjef John Eckhoff til E24 da NSF først truet med søksmål.

Han gjentar dette overfor E24 torsdag.

Også LO støtter pilotene, kommer det frem i meldingen.

– SAS er et selskap med stolte skandinaviske tradisjoner, som mange har godt forhold til. Derfor var det både overraskende og trist at de valgte å stykke opp selskapet, og dermed unndra seg gjenansettelsesplikten for oppsagte medarbeidere. Vi mener dette er lovstridig, og ser fram til at dette nå blir behandlet rettslig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Krever gjenansettelsesrett

Bakgrunnen for søksmålet er at SAS i september i fjor varslet at de gjør endringer i selskapsstrukturen.

Det innebærer blant annet at de oppretter et nytt datterselskap, og endrer navn på et allerede eksisterende selskap.

Samtidig opplyste selskapet at oppsagte piloter og kabinansatte må søke jobb på nytt i disse selskapene. SAS har måtte halvere arbeidsstokken under coronapandemien, og latt rundt 5000 ansatte gå.

Opprettelsen av de nye selskapene har fått flere til å rase. Blant dem er SAS-pilotene, som omtalte det hele som «umoralsk, uetisk og usolidarisk».

Pilotene mener flyselskapet omgår gjenansettelsesplikter for over 500 oppsagte ved å opprette nye selskaper. Selskapet selv har avvist dette.

– Alle våre flyvende ansatte som har vært permittert er tilbake i sin «gamle» jobb. Dersom norske, arbeidssøkende cabin crew eller piloter ønsker, kan man selvsagt som alle andre søke på jobb i datterselskapene, sa pressesjef Eckhoff i SAS til E24.

Parat varslet søksmål i fjor

Fagforeningen Parat varslet allerede i oktober i fjor at de hadde sendt varsel om søksmål til SAS.

Pilotene viste til at de hadde en avtale med SAS, der det er en grense på 13 prosent av selskapets produksjon som kan settes ut til andre flyselskap, ifølge Parat. 87 prosent av SAS flygningene må ifølge fagforeningen utføres med SAS' egne fly og ansatte.

– Våre beregninger viser at SAS nå setter ut en vesentlig, og mye større del av flygningene til andre, nyopprettede flyselskap. Det var aldri hensikten. Det fører til at våre oppsagte SAS kollegaer ikke får jobben sin tilbake. Dette mener vi er moralsk helt forkastelig og totalt uakseptabelt, sa leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang.

Pressesjef i SAS John Eckhoff sa den gang følgende om det varslede søksmålet:

– SAS er av den oppfatningen av at vi forholder oss til og handler etter inngåtte avtaler.

Også Svensk Pilotförening har varslet søksmål.