Generasjonsskifte i Lego-familien

Kjeld Kirk Kristian takker av som styreleder i familieselskapet, og sønnen tar over.

Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Den danske Lego-eieren Kirkbi melder at tiden er inne for et generasjonsskifte i familien.

Kjeld Kirk Kristiansen går av som styreleder i selskapet, og sønnen Thomas Kirk Kristiansen overtar. Han skal nå styre selskapet på vegne av familien på generasjon nummer fire.

Han har fra før vært styreleder i Lego siden i fjor, og er også styreleder i Lego Fonden.

– Vi har i familien gjennom en årrekke forberedt oss grundig på fremtiden. Kirkbi har vokst betydelig og har, utover Lego-eierskapet, mange spennende aktiviteter, sier avtroppende styreleder Keld Kirk Kristiansen i en uttalelse.

– Lego-konsernet er mye mer enn en virksomhet for oss. Vi har et klart formål som handler om lekens betydning for barns utvikling, læring og trivsel. Lidenskapen for lek og læring har alltid vært drivkraften i familien, og det er viktig for oss å føre denne arven videre i de kommende generasjonene.

Les på E24+ Utenlandske storselskaper har kjøpt opp en rekke av Oslos mest kjente utesteder

Utover far og sønn, består familieselskapet også av fjerdegenerasjonseierne Sofie Kirk Kristiansen og Agnete Kirk Thinggaard.

Kirkbi er altså familiens private holdingselskap, som eier 75 prosent av Lego-konsernet.

– Jeg har hatt muligheten til å jobbe tett sammen med min far gjennom over 10 år, og det har vært en fantastisk mulighet for oss begge, fordi vi har hatt tid til å forberede oss på fremtiden sammen, sier påtroppende styreleder Thomas Kirk Kristiansen.