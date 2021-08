Nå blir Byggmester Sagen også eiendomsutvikler

Byggmester Sagen er et av regionens største entreprenørselskap med over 200 millioner kroner i omsetning. Nå etablerer de et nytt selskap for å drive med eiendomsutvikling.

Byggmester Sagen omsetter for over 200 millioner kroner i året og er med det ett av de største entreprenørselskapene i regionen. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi skal være en attraktiv samarbeidspartner for grunneiere som har områder som kan utvikles. Og det skal vi bli gjennom raske beslutninger og gode resultater, sier daglig leder i Byggmester Sagen, Snorre Hallem, til Aftenbladet.

– Nytt marked

Den tidligere Oilers-profilen sier at selskapet ble etablert like før sommeren og skal hete Skjæveland & Co. Selskapet eies 50 prosent hver av Byggmester Sagen og Ålgård Bygg og Eiendom, som eies av Egil Skjæveland og hans familie.

Tidligere Oilers-profil Snorre Hallem er daglig leder i Byggmester Sagen. Vis mer

Egil Skjæveland, daglig leder i Skjæveland & Co. Vis mer

– Selskapet skal drive med eiendomsutvikling og vil gi oss som entreprenør et nytt marked å operere i. Vi er i full gang med å bygge opp en egen avdeling for å realisere prosjektene som Skjæveland & Co. kommer med, sier Hallem, som legger til at de allerede er i gang med prosjekter på Stemmen på Tasta, på Joa i Sola og i Vikevåg.

Sikter mot 100 mill.

Det er Egil Skjæveland som blir daglig leder i det nye selskapet. Han har store ambisjoner.

– I løpet av de neste tre til fem årene skal vi ha en omsetning på mellom 50 og 100 millioner kroner, sier Skjæveland.

Byggmester Sagen hadde i fjor en omsetning på litt over 220 millioner kroner og et resultat før skatt på 1,5 millioner kroner. Selskapet har rundt 110 ansatte.

Ålgård Bygg og Eiendom hadde i fjor en omsetning på 2,2 millioner kroner med et resultat før skatt på minus 570.000 kroner.