Halverte antall butikker i 2020: Fjoråret ble det beste siden 2013

Polarn O. Pyret var under konkursbeskyttelse i 2020. Etter flere grep har kjeden nå sitt beste resultat på åtte år.

Koronalov ga mulighet for en rekonstruksjonsprosess som har gjort at kjeden har kommet seg på beina igjen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

I 2020 ble det innført en midlertidig ordning om konkursbeskyttelse for å hjelpe bedrifter som ble rammet av coronakrisen.

Kleskjeden som for det beste selger barneklær, Polarn O. Pyret var en av flere selskaper som tok i bruk den nye, midlertidige ordningen om rekonstruksjon.

– Vi er kjempefornøyde, sier Polarn O. Pyret sjef, Åse Tosterud til E24.

Polarn O. Pyret, Åse Tosterud, er kommersiell sjef for alle de 10 landene kjeden finnes.

Sa opp 40 ansatte

Polarn O. Pyret går ut av 2021 med en inntekt på nærmere 89 millioner kroner. Dette er en vesentlig nedgang sammenlignet med 2020, hvor de hadde 108 millioner kroner i inntekter, ifølge årsregnskapet.

Etter å ha halvert antall butikker, og sagt opp 40 ansatte har kleskjeden minsket utgiftene sine med opp imot 20 millioner kroner.

Det har gjort at resultatene før skatt i 2021 lå på nærmere 2,3 millioner kroner. Som er en resultatforbedring på rundt to millioner kroner.

Året før var kleskjeden rundt 259.000 kroner i minus.

Satser i Europa

Tosterud sier de har store planer i fremtiden, og målet er en milliard i omsetning, i løpet av få år.

Til nå har kjeden virksomhet i blant annet Norge, Sverige, England, og USA, men ifølge Tosterud har Polarn O. Pyret flere internasjonale planer i fremtiden.

Etter å ha halvert butikkene sine i Norge, ser hun ikke bort fra at det kan åpnes noen flere i Norge.

– Selv om vi ser at det var riktig av oss å stenge ned flere butikker i 2020, ser vi nå mulighetene for noen flere, forklarer Tosterud, og legger til – vi tror fysiske butikker er kjempeviktig, men ikke like mange.

– Trist, men viktig

Polarn O. Pyret har nå 11 butikker igjen, spredt i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og på Hamar etter at 10 butikker stengte

– Det er trist at det blir færre butikker, men vi tror at dette er et viktig tiltak for å sikre lønnsom drift, sa Tosterud til E24 i forbindelse med nyheten.

Ordningen med rekonstruksjon betyr i praksis at et selskap får en rettslig ramme for gjeldsforhandling med kreditorene, enten frivillig eller tvunget.

Dette er for å unngå at den som skylder penger går konkurs.

– Hadde ikke denne ordningen kommet, måtte vi forsøkt på det som heter gjeldsforhandlinger. Jeg er glad for at rekonstruksjonsordningen ble opprettet. Det er mer ryddig og ordentlig overfor partnerne våre, sa Tosterud tidligere.

Andre handlevaner

Etter et par rolige måneder på starten av året, har mars vært veldig bra, ifølge Tosterud. Hun ser en endring i folks handlevaner.

– For oss og alle i retailbransjen tror jeg det handler om å forbli relevant til en mye mer krevende kunde som har høyere forventninger. Vi tenker at det som var bra i fjor, ikke er bra nok i år, sier Tosterud.

De nye handlevanene gjør at kleskjeden må tenke nytt.

– Nå er det viktigere enn noen gang at man skaper en sømløs handleopplevelse som i høy grad også gir noe ekstra, hvis ikke kan man bare handle fra sofaen, sier Tosterud.