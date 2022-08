Illustrasjonsfoto.

Kraftkrisen kan bli næringslivets redning

Regjeringens tiltak må utformes slik at norsk næringsliv blir rustet til en grønn fremtid.

Bjørn Kjærand Haugland Administrerende direktør i Skift

Jens Ulltveit-Moe Styreleder i Skift

Dette er en kronikk

Klimaendringene som nå utspiller seg på alle kontinenter, og den nåværende strømkrisen, gir strukturelle endringer på samfunnsnivå som krever at vi må tenke nytt. Vi må bruke dagens energisituasjon til å akselerere det grønne skiftet.

Om vi bare gjør noe med symptomene på krisen, de høye strømprisene, står vi like dårlig rustet ved neste krise. Både klima- og naturkrisen krever at regjeringen nå løfter blikket og leverer krisetiltak som sikrer varig, grønn konkurransekraft for næringslivet.

Vi har igjen trukket det lengste strået. Norge håver inn penger på energimangelen i Europa. Holder prisene på olje og gass seg oppe, kan staten til sammen dra inn 4.900 milliarder kroner på tre år, ifølge en rapport fra Nordea. Samtidig utgjør dagens høye strømpris en stor utfordring for privatpersoner, for små og store bedrifter og offentlige virksomheter.

Energieffektivisering er et klimatiltak uten nedsider. Vi sparer penger, utslipp og vi sparer naturen og samfunnsøkonomien ved å maksimalt utnytte den kraften vi allerede har tilgjengelig. En ren strømstøtte sparer penger for bedriftene, men gir ingen omstilling.

Det er helt avgjørende at tiltakene og støtten til næringslivet, som nå diskuteres ivrig, krever energieffektivisering og lokal energiproduksjon.

Det er et stort potensial for energieffektivisering i norsk næringsliv. Hele 10 prosent av Norges strømforbruk kan spares ved å energieffektivisere bygninger, og den største andelen av dette ligger i næringsbygg, ifølge NVE. Ved å legge solceller på bygningene kan vi effektivisere enda mer.

Bjørn Kjærand Haugland er administrerende direktør og Jens Ulltveit-Moe er styreleder i Skift – Næringslivets klimaledere.

En god ordning vil gi bedriftene lavere strømregning og bedre konkurransekraft også i fremtiden. Virkemidlene må bidra til å øke hastigheten på elektrifiseringen av samfunnet, etterisolere bygninger og etablere digitale løsninger for effektiv energistyring og lokal energiproduksjon.

Regjeringen må bruke denne krisen til å forberede norsk næringsliv på en fremtid med et felles europeisk strømmarked, hvor energieffektiv drift gir økt konkurransekraft.