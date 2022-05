Norwegian vil kjøpe 50 nye fly

Avtalen inkluderer også en opsjon om kjøp av ytterligere 30 fly. Aksjen stiger etter nyheten.

Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Norwegian har inngått en intensjonsavtale med Boeing om kjøp av 50 nye fly av typen Boeing 737 MAX 8.

De 50 nye flyene er planlagt å bli levert i perioden 2025 til 2028, som sammenfaller med utløp av eksisterende leasingavtaler og dermed innebærer en begrenset økning av flåten.

Avtalen inkluderer også en opsjon om kjøpt av ytterligere 30 fly., ifølge en melding fra selskapet.

På Oslo Børs stiger aksjen 3,2 prosent til kurs 10,7 kroner kort tid etter åpning.

Gevinst på 2 mrd. kroner

– Denne avtalen er en milepæl som åpner for at Norwegian selv vil eie en stor del av flyflåten, sier styreleder Svein Harald Øygard i meldingen.

– Totalkostnadene går ned og den finansielle robustheten går opp, og dette gjør at vi vil styrke og befeste vår ledende posisjon i Norden.

Ifølge meldingen venter flyselskapet at en endelig inngåelse av denne avtalen vil gi dem en bokført nettogevinst på omtrent 2 milliarder norske kroner.

Partene anslår å signere den endelige avtalen innen utgangen av juni i år.

Les på E24+ Gutta-stemning om Norwegian (+)

Har 70 fly i sommer

Under kvartalspresentasjonen fredag 13. mai opplyste Norwegian-sjef Geir Karlsen at en løsning for flåteplanene «nærmet seg en løsning», og at de var i samtale med både Airbus og Boeing.

Karlsen opplyste også om at flyselskapet gjerne ville eie mer en 50 prosent av den totale flåten.

I dagens melding kommer det frem at Norwegian vil direkte eie «en betydelig andel» av de nye flyene gjennom intensjonsavtalen.

– Hvis vi gjør det bra fremover, vil vi ha en kreditt som gir oss muligheten til å finansiere eiendeler rimeligere enn vi trolig noensinne har gjort, sa Karlsen under kvartalspresentasjonen.

– Dette er viktig for å holde kostnadsnivåene i selskapene nede, og det er den eneste måten å gjøre det på.

Ellers påpekte Norwegian-sjefen at selskapet i dag har 61 fly i lufta, og har sikret seg 70 fly til årets sommersesong, samt 85 fly til sommeren 2023.