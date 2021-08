Det har vært noen hektiske måneder for snøkrabbefiskere. Det er tatt opp 6500 tonn krabbe i år til en verdi av over 800 millioner kroner. Vis mer

«Livsfarlig fangst» kan snart overta tronen på havets bunn - har solgt for en halv milliard i år

Norske snøkrabbefiskere har hatt tidenes sesong med fangst for over en halv milliard kroner de tre siste månedene. Fortsetter veksten, kan nykommeren ta over tronen fra kongekrabben.