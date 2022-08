Dr. Dropin sopet inn penger på coronatesting – gikk i pluss for første gang

Coronatesting var god butikk for Dr. Dropin i året som gikk. Ferske regnskapstall viser at selskapet fikk et solid inntektshopp og endte med positivt resultat for første gang i 2021.

Dr. Dropin leverer private helsetjenester og har gründerfabrikken Askeladden i ryggen.

– Da pandemien brøt ut tok vi betydelig risiko når vi valgte å investere i kapasitet for testing, sier gründer og daglig leder av Dr.Dropin, Daniel Sørli til E24.

Det har båret frukter og selskapet leverer nå solide regnskapstall for fjoråret.

Selskapet omsatte for 385 millioner kroner i 2021, som er en kraftig oppgang fra 59 millioner kroner i 2020.

Resultatet før skatt endte på i overkant av 93 millioner i fjoråret, en solid forbedring fra minus 12 millioner kroner i 2020. Det er første gang Dr.Dropin ender med et positivt årsresultat, selskapet ble startet opp i 2017.

– Vi er fornøyde med året som ligger bak oss. Dr.Dropin har lyktes med å utvide og digitalisere helsetilbudet, samtidig som vi har vært en sentral bidragsyter for landet gjennom pandemien.

En av avtalene inngikk de med Ullensaker kommune, som ga Dr.Dropin ansvaret for coronatesting av innreisende til Oslo Lufthavn. E24 omtalte i 2021 at kontrakten hadde en verdi på 20 millioner kroner i måneden. Da sa gründer og daglig leder, Daniel Sørli, til E24 at de siktet på en omsetning godt over 200 millioner kroner i 2021. De ferske regnskapstallene for Dr.dropin AS viser at de innfridde målet og vel så det.

Forventer lavere omsetning

– De siste to årene har vi gjennomført nesten en million covid-tester for det offentlige og det private, men også gitt medisinsk bistand ved vaksinasjon og bistand til smittesporing, sier Sørli.

Nå forventer de at omsetningen vil falle grunnet færre kontrakter.

– Vi forventer at omsetningen i 2022 vil havne noe under fjoråret. Ting kan endre seg raskt, men vi forventer en reduksjon av omsetningen fra offentlige kontrakter og covid-testing.

Nå vil de heller satse videre på ordinære helsetjenester.

– Vi ser økt etterspørsel etter de ordinære helsetjenestene våre. Og det er det viktigste, for det er her vi planlegger for veksten.

Sørli avslører også at de planlegger for satsing i utlandet.

– Vi vil også satse utenfor Norge, uten at jeg vil si noe mer konkret om det nå.

Dr.Dropin gründer Daniel Sørli kan smile over et godt resultat i 2021.

Økte lønnskostnader

Den utbredte testvirksomheten ga Dr.Dropin økt behov for arbeidskraft og regnskapstallene viser en solid økning i lønnskostnader. I 2021 endte lønnskostnadene på totalt 141 millioner kroner, opp fra 36 millioner kroner året før.

Selskapet har også tidligere høstet kritikk for lønnsvilkårene til de ansatte på teststasjonene. I 2021 tok de grep og innførte nye arbeidskontrakter samt at de tilbakebetalte til sammen 700.000 kr i overtidsbetaling og kvelds- og helgetillegg til sine ansatte.

Sørli uttaler at han er svært fornøyd med jobben som har blitt lagt ned i selskapet i året som gikk.

– De ansatte har lagt ned en fantastisk innsats, og vi er godt skodd for å tilby gode helsetjenester også i årene som kommer.

