– Trekk tilbake permitteringsvarslene

LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer med en klar oppfordring til bedriftene som har varslet om permitteringer. Fredag ble LO, NHO og Virke enige med regjeringen om innholdet i lønnsstøtteordningen.

KOMMER MED TYDELIG OPPFORDRING: LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Siden smittevernsreglene ble strammet inn, så har det sett mørkt ut for

mange, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Flere tusen har allerede fått et varsel om permitteringer, sier hun.

LO-lederen kommer nå med en klar oppfordring til arbeidsgiverne som allerede har

sendt ut permitteringsvarsel til sine ansatte:

– Trekk tilbake permitteringsvarslene. Ta i stedet i bruk ordningen med

lønnsstøtte og hold folk i arbeid der det er mulig.

Mener ordningen ikke er god nok

Fredag ble partene i arbeidslivet og regjeringen enige om lønnsstøtteordningen etter forhandlinger gjennom hele uken.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la frem ordningen på en pressekonferanse klokken 20.30.

Det er et krav om permitteringsforbud i ordningen. En bedrift som mottar lønnsstøtte, kan ikke permittere ansatte i perioden de mottar støtten.

Samtidig varsler hotellkjedene Nordic Choice og Thon Hotels at ordningen ikke er god nok til at de unngår massepermitteringer.

NHO og Virke reagerer på at ordningen er for lite fleksibel, og frykter at mange bedrifter ikke vil kunne benytte seg av den, sa arbeidsgiverorganisasjonene på pressekonferansen sent fredag.

Permitteringsforbudet gjør at langt flere vil bli permitterte enn det som kanskje hadde vært nødvendig, mener viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO.

– Når medlemmene våre melder det, må vi være tydelige og si at det ser ut til at ordningen ikke er god nok. Vi vil få se hvor godt den treffer i dagene som kommer, sier Hauglie.

Ordningen skal gjelde for desember 2021 og januar 2022.

Bedriftene vil få støtte fra 20 prosent omsetningsfall. Det er første terskel. Da er støtten på 3000 kroner per ansatt, opp til 30.000 per ansatt.

I tillegg kommer et tak på 47 millioner per foretak.

Da næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) møtte i Stortinget tidligere fredag kveld, sa han at pengene til bedriftene ikke vil bli betalt ut før tidligst i januar.

– Svært viktig for oss

Det var i forbindelse med at regjeringen varslet nye smittevernstiltak i begynnelsen av desember at LO tok til orde for en lønnsstøtteordning.

– Norge skjelver nå. Det har derfor vært viktig for oss å få på plass en

raus lønnsstøtteordning, som sikrer bedrifter og vanlige arbeidsfolk, sier LO-lederen nå.

Hun understreker at Norge er i en helt annen situasjon nå enn sist, da

nærmest hele Norge ble stengt ned.

– Folk har fått vaksine og alle blir nå tilbudt en tredje dose, sier Følsvik.

– Vi har en helt annen kunnskap om coronaviruset, også omikronvarianten begynner

helsemyndighetene å få mer kunnskap om. Da er det ikke riktig å stenge

ned samfunnet over alt. Vi må holde folk i jobb og hjula i gang, der det

er mulig. Det er best for de ansatte og det er best for bedriftene.