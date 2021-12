Rammer 80 årsverk: Sats varsler 1.800 om permittering

I overkant av 1.800 personer har fått permitteringsvarsel av Sats, i all hovedsak deltidsansatte. Faste ansatte instruktører permitteres ikke.

Sats har levert inn permitteringsvarsel på 1817 personer. Dette utgjør rundt 80 årsverk. Bildet er tatt ved en tidligere anledning Vis mer

Sats varslet i forrige uke om massepermitteringer av over 1.800 personer, viser en oversikt E24 har fått fra Nav. Kommunikasjonssjef i Sats, Julie Tellugen Hæhre, bekrefter dette tallet.

– Vi er pålagt å stenge ned gruppetreningen vår, og det medfører dessverre at vi har mange deltidsansatte vi ikke kan sette til annet arbeid, skriver Hæhre i en e-post.

80 årsverk

Hun mener likevel det blir misvisende å se utelukkende på det høye antallet permitteringsvarsler.

– Dette er primært snakk om gruppetreningsinstruktører som har dette som tilleggsjobb 1-2 timer i uka ved siden av annen fast jobb. Hvis man regner om dette tallet i årsverk, vil det utgjøre drøye 80 årsverk for Sats.

De instruktørene som har Sats som hovedarbeidsgiver, permitteres ikke.

– De instruktørene vi har som har Sats som hovedarbeidsgiver er ikke permittert, fordi disse også har opplæring og kompetanse som kan brukes i andre deler av senterdriften, skriver Hæhre.

Kvalifiserer ikke til lønnsstøtteordning

Regjeringens nye lønnsstøtteordning innebærer at maksbeløpet for lønnsstøtte økes fra 30.000 til 40.000 kroner i måneden per ansatte, begrenset til maks 80 prosent av den ansattes bruttolønn.

Sats kommer ikke til å trekke permitteringsvarslene, fordi de ikke kvalifiserer til lønnsstøtteordningen. Hæhre opplyser at det er kravet om omsetningsfall som gjør at Sats ikke kvalifiserer.

For å få lønnsstøtte, kan man ikke permittere noen ansatte. Man må også kunne dokumentere en omsetningssvikt på minimum 20 prosent i desember og januar.

Bedriftene kan selv velge om de tar utgangspunkt i tall fra 2019, eller fra oktober og november 2021, når de beregner omsetningsfallet sitt.

– Hatt det tøft

– Sats har hatt det tøft under hele pandemien med næringsforbud i lange perioder og dermed lidd store tap, og som ansvarlig aktør er vi nødt til å begrense tap der det er mulig, opplyser Hæhre.

Treningssentre har vært rammet av smitteverntiltak gjennom pandemien. Periodevis har de også vært helt stengt. Treningssentre i Oslo-området kunne åpne dørene igjen i mai, etter å ha holdt stengt siden november i fjor.

I høst kunne Sats, Evo og Naardic melde om økt aktivitet på sine sentre etter gjenåpningen.

Ikke bekymret for januar

Januar er tradisjonelt en viktig måned for treningssentre. Mange nordmenn skal realisere nyttårsforsetter, og tegner abonnementer på et studio.

Hæhre er likevel ikke bekymret for årets første måned.

– Selv om det er krav om å holde avstand og vi ikke arrangerer gruppetimer inne, kan man fortsatt trene i studio. Der hvor det er mulig, arrangerer vi også noen gruppetimer ute.

En ny app-satsting skal også legge til rette for digital hjemmetrening for Sats sine kunder.

– Så det er ingen grunn til at disse restriksjonene skal hindre nordmenn i å etablere gode treningsvaner for det nye året, mener Hæhre.

Sats-gruppens årsrapport for 2020 viste at de mistet 59.000 medlemmer. 19.000 av dem var norske medlemmer.

I september i år meldte derimot treningsbransjen om comeback. Rapporten for andre kvartal viste at Sats hadde økt medlemsmassen fra 599.000 til 612.000.

Må booke treningstid

Tidligere i desember informerte Sats sine medlemmer om at de innfører forhåndsbestilling av treningstid for trening i studio.

– Det er som følge av restriksjonene som ble innført på torsdag som fører til at det er litt redusert kapasitet på sentrene, for at vi skal få bedre oversikt og medlemmene våre skal ha best oversikt innfører vi nå booking i studio fra onsdag, forklarte Hæhre til E24 da.

Ifølge Navs oversikt er Sats Colosseum i Oslo er det treningssenteret hvor flest personer er berørt. Her er det levert inn 873 permitteringsvarsler. Sats Asker har levert 481 permitteringsvarsler, mens Sats Sandnes har levert 186.

Hæhre opplyser i midlertid at instruktørene står ansatt der som følge av interne organiseringer og registreringer i Sats systemer. De kan i praksis jobbe ved andre sentre.