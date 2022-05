Vitnet som tipset politiet om Vollvik: – Skulle ta ut lapper av pakkene

BERGEN (E24): 16-åringen som tipset politiet om Idar Vollviks ompakking av munnbind, forklarte at hun reagerte på merkingen.

Det var eksemplarer av disse to pakkene den da 16 år gamle jenta tok med seg til politiet i august 2020.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Den nå 18 år gamle kvinnen inntok vitneboksen i Hordaland tingrett onsdag.

Hun hadde i august 2020 fått tilbud om en strøjobb, og kom til lokalene til et bemanningsselskap som forretningsmannen Idar Vollvik hadde engasjert.

Der fikk hun vite oppdraget: Å ta munnbind ut av store kartonger merket «non-medical», ut av de blå og hvite eskene sine, fjerne lapper som lå i plasten sammen med selve munnbindene, og så inn i nye grønne og hvite esker og igjen i papp-kartonger.

Les også Vollvik om munnbind-pakkingen: – Det lå ingen vinning i å gjøre noe feil

– Hun som ga meg småjobben så ikke ut som hun visste så mye om det, men det var to til som jobbet der som viste meg rundt og forklarte at jeg skulle pakke om munnbind fra én pakning til en annen, forklarte 18-åringen.

– Noen ganger var det lapper oppi de gamle pakningene som jeg skulle ta ut, sa hun.

Møtte Vollvik

18-åringen forklarte at hun kunne huske at Idar Vollvik kom til lokalene med munnbind i de originale pakningene, og at han samtidig hentet ferdigpakkede kartonger med munnbind.

Vitnet hadde ikke fått noen god forklaring på hvorfor munnbindene skulle pakkes om. De andre som jobbet i bemanningsselskapet hadde ikke noe svar, sa hun.

– Hva var det som gjorde at du reagerte, spurte aktor Sigrid Sulland.

– Det var jo det at det på den ene pakningen stod «non-medical» og på den andre var det en annen type merker som er brukt. Og at den skulle være steril og så videre. Og at vi ikke hadde noen regler på å bruke hansker eller andre ting for å ompakke dem. Og at vi fjernet lapper som var inni pakningene, forklarte hun, og la til at det var noe hun syntes var litt rart.

Les også Politiet: Vollvik-munnbind har bedre kvalitet enn fryktet

Gjorde egne undersøkelser

Vollvik har selv forklart i retten at disse munnbindene skulle pakkes om blant annet fordi kartongene de kom i var skadet, og fordi de ville legge til norsk merking så det ble forståelig for forbrukerne.

Han har også hevdet at han anså munnbind av type 1 for å være noe annet enn det kirurger og sykehusene brukte, og at han derfor trodde den aktuelle forsendelsen var av type 1.

18-åringen var derimot ikke like sikker, og begynte å gjøre egne undersøkelser.

Etter å ha gjort søk på nettet, så hun at Vollviks nettbutikk Ludostore solgte munnbind.

– Jeg husker ikke hvilken type, men husker at informasjonen på nettsiden var annen enn det som stod på originalpakken, forklarte hun i retten.

På dette tidspunktet kontaktet hun politiet.

Les også Aktor mener Vollvik planla ompakking av munnbind forut for leveransen

Det ble gjennomført avhør av vitnet samme dag.

Hun hadde da med seg et eksemplar av esken munnbindene kom i, og et eksemplar av eskene det var instruert å pakke om til, forklarte aktor.

Nekter straffskyld

Tre dager senere den høsten ble Vollvik pågrepet og siktet av politiet for brudd på loven om medisinsk utstyr.

Påtalemyndigheten mener forretningsmannen har pakket om, forsøkt pakke om eller feilmerket minst 700.000 munnbind. Målet skal ifølge politiet ha vært å få dem til å fremstå som medisinske munnbind.

Idar Vollvik har nektet straffskyld og hele veien gitt uttrykk for at det skyldtes en misforståelse.

Han har samtidig gjort det klart overfor E24 at hverken han eller hans forsvarer, advokat Arild Dyngeland i Schjødt, ønsker å uttale seg i løpet av rettssaken.