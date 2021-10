Elkjøp snur: Power vil ta en vurdering i løpet av uken

Elkjøp har snudd i diskusjonen om like lønns- og bonusordninger for bedriftens ansatte. Power vet foreløpig ikke om de vil gjøre det samme.

Power vil ta en vurdering etter at Elkjøp snudde om på sin lønnspraksis for fagorganiserte.

Mandag ble det kjent at Elkjøp snur og endrer sin lønnsmodell slik at både fagorganiserte og ikke-organiserte får like lønns- og bonusordninger.

Hovedkonkurrenten Power har så langt ikke tatt stilling til hvordan de vil forholde seg til Elkjøps lønningsgrep.

– Det vil vi ta en vurdering på av i løpet av uken, sier Nordisk PR- og kommunikasjonssjef i Power, Siri Røhr-Straff, til E24.

Elkjøp fikk sterk kritikk etter at E24 skrev at ansatte i fagorganiserte varehus ikke fikk delta i kjedens månedlige bonusordning. I etterkant ble det kjent at også Power-ansatte fratas bonuser hvis de får tariffavtale.

I likhet med Elkjøp har også Power blitt kritisert av Arbeiderpartiet, SV, Rødt og LO for forskjellsbehandling av ansatte.

Mener Power bør følge etter

– Vi har ikke vært i kontakt med Power etter at Elkjøp har snudd, sier leder av LO-forbundet Handel og Kontor (HK), Christopher Beckham til E24.

Nå vil HK be om et møte med elektrokjeden.

Christopher Beckham i Handel og Kontor.

– Vi vil være tydelige på vårt syn, sier Beckham som beskriver dagens lønns- og bonusordninger som en «fryktelig forskjellsbehandling».

Nå som Elkjøp har snudd bør det også være mulig for Power, legger han til. HK har vært i kontakt med Power tidligere og sagt klart hva de mener om saken.

Vil bli et milliontap for Power

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes kalte praksisen «skammelig» til E24. Mens Rødt leder Bjørnar Moxnes sa:

– Om denne forskjellsbehandlingen ikke er ulovlig fra før, bør den bli det.

Det var i slutten av august at E24 skrev om hvordan varehus i Power-kjeden som har fagorganisert seg med tariffavtale, ikke får være en del av kjedens bonusordning.

Internt har Power-sjef Anders Nilsen kommunisert at de uorganiserte varehusene får «den klart beste avtalen».

Power har både månedsbonuser og årsbonuser. Disse utbetales til ansatte dersom konkrete salgsmål oppnås. Ingen av bonusene gis til ansatte i tariff-organiserte varehus.

– Jeg tror nok litt av årsaken til at flere ikke har organisert seg i bransjen, er at man har så gode avtaler uten. Det tror jeg spiller en viktig rolle, sa Nilsen i et intervju med E24.

Han sa videre at det ville kostet Power et «stort millionbeløp» dersom tariff-butikkene også skulle få bonus, og påpekte at disse kontraktene blant annet gir rett på ulempetillegg, som øvrige ansatte ikke får.

Heier på Elkjøp

– Jeg synes det er flott for de ansatte i Elkjøp nå får like vilkår. Ledelsen har vært lydhør, og det er flott, sier leder av LO-forbundet Handel og Kontor, Christopher Beckham, til E24, mandag ettermiddag.

Beckham vil «heie på Elkjøp» og fortette å holde dialogen med dem.

– Vi er en stor organisasjon og har alltid jobbet etter prinsippet om å være en lærende og lyttende arbeidsgiver. Det er viktig for oss at det ikke er noen form for tvil når det gjelder organisasjonsfriheten. Vi starter nå arbeidet med å innføre like lønns- og bonusordninger for våre ansatte, sier Stein Riibe, HR-direktør i Elkjøp Nordic, i en pressemelding mandag.