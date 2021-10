Lav vekst i klesbransjen: To kjeder går mot strømmen

Til tross for lav gjennomsnittlig vekst i klesbransjen de siste årene er Zara og Brands21 blant vekstvinnerne i 2020.

Kleskjeden Zara er blant vekstvinnerne i Virkes handelsrapport for 2020. Det til tross for nedgang i bransjen de siste årene. Vis mer

Nordmenn handlet for mer enn 606 milliarder kroner i 2020. Det er en oppgang på 6 prosent fra 2019, viser årets handelsrapport fra Virke.

Rapporten tar for seg alle kjeder som selger varer til nordmenn.

Den aller største vekstvinneren er lavpriskjeden Normal, som har høyest gjennomsnittlig årlig vekst i omsetning de siste fem årene, med en vekst på 359,3 prosent.

Blant de andre vekstvinnerne i rapporten finner man de to kleskjedene Zara og Brands21, som går imot utviklingen i egen bransje.

Brands21 solgte tidligere i hovedsak lær og skinn, men har de siste årene utvidet sortimentet.

Klesbransjen har de siste fem årene gått tilbake med 4,9 prosent i omsetning, men de to kjedene er likevel blant vinnerne.

Brands21 har best lønnsomhet av alle kjeder, og hadde en driftsmargin på mer enn 22 prosent i 2020. I tillegg hadde de en gjennomsnittlig årlig vekst mellom 2016 og 2020 om lag 67 prosent, mens Zara har vokst i snitt med over 15 prosent i samme periode. Det plasserer begge selskapene inne blant de tyve største vekstvinnerne.

– Trenden for klær har vært fallende. Der har Zara og Brands21 truffet kunden og gått den andre veien. De er tydelige på det de skal levere på, og de er vekstvinnere som går motsatt vei. Det de har gjort er ekstraordinært, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Bedre rustet enn flere andre land

Horneland Kristensen legger ikke skjul på at 2020 har vært et spesielt år.

– Det har vært et omstillingsår på historisk nivå. Aldri før har økonomien og handelen vært utsatt for flere sjokk – både nedgang og oppgang. Handelen er i kontinuerlig endring, og kjedene har håndtert det på mesterlig vis.

Han mener norsk handel har taklet utfordringene så godt, at de nå er bedre rustet enn mange av sine utenlandske konkurrenter.

– Nå står handelen bedre rustet for å være den viktige sysselsetteren i hele Norge. Næringen er styrket, og vi i Norge er bedre rustet for å fortsette omstillingen enn de er i mange andre land, både med tanke på netthandel og når det kommer til bærekraft, forklarer Horneland Kristensen.

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, mener norsk handel vil ta med seg flere av trendene fra 2020 videre. Vis mer

Preges av norske coronavaner

Mange av vekstvinnerne i årets rapport har kommet styrket ut av et år med pandemi, og har tjent godt på at nordmenns vaner har endret seg.

Stengte restauranter og lite grensehandel, har resultert i en styrket dagligvarehandel, hvor spesielt dagligvarehandel på nett går frem. Det økte med hele 61,1 prosent fra 2019 til 2020.

Også dyrebutikker er blant de store vekstvinnerne. Musti og Pet XL er blant landets raskest voksende kjeder.

Horneland-Kristensen er ikke overrasket, og setter veksten i sammenheng med nordmenns vaner under pandemien.

– Det forteller mye om hva vi har gjort når vi har sittet på hjemmekontor, At dyrebutikker går opp, er en konsekvens av at vi har skaffet oss dyr under pandemien. At dagligvarekjedene går opp er en direkte konsekvens av at vi har spist mer hjemme. I tillegg ser vi en økt vekst i andre bransjer som sport og fritid, hvor blant annet Bergans gjør det bra, fordi vi har vært turister i eget land.

Mange av de trendene man har sett det siste året, tror Virke kommer til å bestå, til tross for at noe kommer til å normalisere seg. Horneland Kristensen peker spesielt på måten nordmenn går til anskaffelse av varer på.

– Nordmenn har fått tykkere lommebok under pandemien og har fått mer på sparekonto. Noe av handelen vil normalisere seg, men jeg tror netthandelen vil øke og omstillingen kommer til å fortsette kraftig.