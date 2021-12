Regjeringen innfører skjenkestopp: – Helt forferdelig

Elleve dager før jul må ansatte i Skagestindgruppen permitteres, men det er ingen vei utenom å stenge utestedene, ifølge daglig leder.

På en pressekonferanse mandag kveld sa Jonas Gahr Støre at «vi må handle raskt».

På regjeringens nettsider er det klart at det blir skjenkestopp i hele landet.

– Det blir ikke lov å drikke alkohol på restauranter, barer eller hoteller. Alle tiltak varer i fire uker, til midten av januar, sier Støre på pressekonferansen.

Han sier videre at han forstår det er en tungbeskjed å få.

– Det er også en tung beskjed å gi, sier han.

– Dette er helt forferdelig

Morten Guldvik, daglig leder i Skagestind gruppen, har allerede avlyst konsertene som skulle vært arrangert på Vulkan og Krøsset i Oslo, fra i morgen stenger han resten av utestedene gruppen har, som pubene Pokal.

I helgen var omsetningen omtrent 70 prosent lavere enn normalt, anslår Guldvik, når det kommer skjenkestopp i tillegg, «er det ikke noe å lure på».

– Det er helt jævlig, men det er ingen vei utenom, sier han.

Morten Guldvik, daglig leder i Skagestind gruppen, beskriver det som forferdelig å permitterer sine ansatte 11 dager før jul. Vis mer

Guldvik understreker at han ikke stiller spørsmål ved om tiltakene er nødvendige, og at han forstår alvoret i situasjonen.

– Min bønn til politikerne er at nå er det virkelig alvor for våre ansatte og de innenfor vår bransje, sier han.

Med nasjonal skjenkestopp er han ikke tvil om at dette er en nedstenging. Kalenderen viser at det er 11 dager igjen til jul, og han sender nå sine ansatte ut i permittering.

– Dette er helt forferdelig, sier han, og legger til at det er verst for de ansatte.

– Nå må vi håpe og tro at det kommer kraftfulle ordninger, sier han.

Det permitteres i Tromsø

Flere utesteder i Tromsø melder at de allerede varsler ansatte om permitteringer, skriver E24s samarbeidsavis iTromsø.

– Vi stenger ned både Misfit og Bastard, det er ingen vits å holde åpent, sier Lori Ledger Markussen, som driver Bastard og nyoppstartede Misfit Tiki bar, til avisen.

Carite Fønnebø i Solid er usikker på hvor lenge bedriften kan operere slik tiltakene er nå.

– Nå må jeg først få kommunisert med mine ansatte, men de fleste må belage seg på en permittering. Jeg må få informert dem. Vi skulle gjerne fått vite litt om hvordan dette kompenseres samtidig eller litt før. Dette er gjort før, regjeringen vet hva konsekvensen av slike tiltak blir.

– Må kunne tenke to tanker samtidig

Administrerende direktør i Karl-Henning Svendsen i Noho Norway, som driver flere av Oslos største utesteder, er skuffet over lite forutsigbarhet for utelivsbransjen når nye tiltak blir presentert.

– Regjeringen gjør samme feil som for en uke siden. Tiltakene kommer før løsningene, sier Svendsen.

Karl-Henning Svendsen i Noho Norway er skuffet over lite forutsigbarhet for utelivsbransjen. Vis mer

Han understreker at han er positiv til tiltak som skal bremse coronasmitten, men at en allerede urolig bransje opplever det som lenge å vente et døgn før de får vite hvilken kompensasjon og støtte de vil få som følge av skjenkestoppen.

– De må kunne tenke to tanker samtidig, sier Svendsen.

Han ramser opp tre ting han venter regjeringen får på plass:

Kompensasjon for faste utgifter, som husleie.

Hjelp til å dekke tap av varelager. Mange utesteder må nå for eksempel måtte kaste mye julemat.

Lønnsstøtteordning.

Sistnevnte bekreftet regjeringen fredag at ville bli innført. Detaljer om ordningen er foreløpig ikke klare.

– Vi er redde for å miste verdifull kompetanse ved permittering. Ved permittering er det AS Norge som betaler. Da er det bedre å gi oss lønnskompensasjon, så de ansatte kan fortsette hos oss. Da avlaster vi også Nav med en jobb, sier Svendsen.

Dette er tiltakene for næringsliv og arbeidsliv Serveringssteder: Forbud mot skjenking av alkohol både inne og ute.

Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, men personer i samme husstand og tilsvarende nære kan likevel sette seg nærmere hverandre.

Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter, som dansing.

Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.

Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som gir tillatelse til det.

Serveringssted kan ikke ha servering innendørs for private sammenkomster med flere enn 20 personer inne, og 50 personer ute. Det gjelder ikke for serveringsstedet, som skal ivareta smittevernet. Organiserte fritidsaktiviteter for voksne: Regjeringen anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne.

Regjeringen anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.

Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

Regjeringen oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft. Men det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.

Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere på en måte som gjør at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel holdes åpne for toaletter og håndvaskfasiliteter dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene. Arbeidsliv: Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor

Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette hindrer at de ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper, barn og unge.

Anbefaling om 1 meters avstand.

Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller lignende.

Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet.

Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Arrangementer og sammenkomster Det anbefales å redusere antall nærkontakter, og at mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på.

Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement. For arrangementer gjelder disse reglene: Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.

Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs og utendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement.

Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltagere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 personer i tre kohorter med faste, tilviste plasser.

Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute.

Munnbind påbys også innendørs på arrangementer.

Ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltagere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Tilsvarende unntak vil bli gitt for viktige høytider for andre trossamfunn dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig med fortsatt strenge tiltak. Kilde: vg.no/regjeringen.no Vis mer

Lederen for Oslo Handelsstands Forening, Bjørn Næss, sier i en pressemelding at flere i serveringsbransjen fremdeles har ubetalte regninger knytte til tidligere nedstenginger. Han trekker også frem at mange har mistet «nøkkelpersoner» i sine restauranter.

– En nasjonal skjenkestopp nå betyr i praksis nedstenging. Dette er svært kritisk for serveringsbransjen som allerede ligger nede etter lange perioder med nedstenging både i 2020 og 2021, sier Næss i meldingen.

Helsedirektoratet anbefalte skjenkestopp

Før mandagens pressekonferanse varslet statsminister Jonas Gahr Støre at det ville komme kraftige tiltak. Han pekte samtidig på vaksinering og begrense møter mellom mennesker som de to tingene som «er viktig å gjøre nå».

Helsedirektoratet anbefalte skjenkestopp, og forbud mot å samle mer enn 20 personer uten faste tilviste plasser, og inntil 20 med faste, tilviste plasser før pressekonferansen.

De nye tiltakene kommer kun dager etter siste innstramming. Da innførte regjeringen skjenkestopp etter midnatt, og maksimalt 50 personer på offentlige arrangement uten faste tilviste plasser.

Da hadde de forrige tiltakene blitt varslet fem dager tidligere. Da kom antallsbegrensninger for arrangementer innendørs, og krav om bordservering av alkohol, blant annet.