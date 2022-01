Bølgen & Moi selges til Eik Servering

Eierne av restaurantkjeden går samtidig inn på eiersiden i Eik.

Avbildet er Bølgen & Moi på Briskeby i 2015. Restauranten er nå flyttet til Gimle. Vis mer

Toralf Bølgen og Harald Berger selger restaurantkjeden til Eik Servering. Nå går Bølgen og Berger inn på eiersiden i Eik Servering. Ingen av partene ønsker å oppgi kjøpesummen, eller hva restaurantkjeden verdsettes til.

– Jeg føler jeg har fått i pose, bag, sekk og nett med denne dealen. Vi fikk en god pris basert på resultater før corona, vi øker lønnsomheten, jeg bestemmer fortsatt over egen hverdag, og kan fokusere på det jeg synes er morsomt, sier eier og daglig leder i Bølgen & Moi, Harald Berger til E24.

Kjeden som nå kjøpes opp er i en hardt rammet bransje. Begge parter understreker imidlertid at salget hadde lite med pandemien å gjøre.

– I snart to år har vi i Bølgen & Moi jobbet med likviditet, permitteringer, stenging, åpning og smittevern. Jeg begynte å bransjen for å utvikle konsepter, måltidsopplevelser og for å jobbe med mennesker. Det får jeg tid til igjen nå, sier Berger.

Eik Servering eier flere steder i Oslo og Bergen, som Opland Burger & Steak, Brød og Sirkus, og Sagene Lunsjbar. Bølgen & Moi har restauranter i Oslo, Stavanger, Bodø og Bergen.

Fortsetter i sjefsstolen

Bølgen og Berger gjør en veksling i aksjer for en del av kjøpesummen, og går dermed inn på eiersiden i Eik Servering. Sistnevnte fortsetter som administrerende direktør for Bølgen & Moi.

Han forteller at de ble kontaktet av Eik vedrørende salget, og tok sjansen.

– Vi syns det hørtes ut som en fantastisk mulighet, og det viste det seg også å være.

Berger forteller videre at de skal være like mye involvert i Bølgen & Moi i fremtiden, så det ikke føles som om de overlater tøylene til noen.

– Vi opplever bare at vi har styrket laget og fått en samarbeidspartner.

Fornøyde med avtalen

På spørsmål om hvorfor man valgte å kjøpe opp restaurantkjeden svarer daglig leder i Eik Servering, Erlend Karlseng at Bølgen & Moi er en stor og kjent merkevare, og at de i tillegg leverer et godt produkt med «velsmurt maskineri».

Ingen av partene ønsker å kommentere konkret kjøpesum eller verdsettelse.

– Men det er en deal begge parter er fornøyd med, sier Karlseng.

Eik Servering sier deres plan er å strukturere og profesjonalisere den administrative delen av driften.

– Når vi går inn på eiersiden i nye restauranter har vi fokus på at de ansatte skal gjøre det de synes er gøy, og er gode på. Så kan heller vi ta oss av de administrative og «kjedelige» oppgavene. Ikke minst ønsker vi å være en trygg arbeidsgiver for alle ansatte, sier Karlseng.

Egenkapitalen tapt etter coronaåret

I 2019 hadde restaurantkjeden inntekter på 114,3 millioner kroner. I coronaåret 2020 havnet inntektene på 46,6 millioner kroner, viser konsernregnskapet.

Det bærer også driftsresultatet preg av. I 2020 endte det på minus 4,8 milioner kroner, mot minus 283.400 året før.

Dermed ble årsresultatet i 2020 også negativt, og endte på minus fem millioner kroner. Året før var resultatet på 1,8 millioner kroner.

I 2020-rapporten skrev styret at 2020 var et utfordrende år med mye uforutsigbarhet og nedstenging av restaurantene grunnet coronasituasjonen.

Bølgen & Moi AS, Bølgen & Moi Gimle AS, Bølgen & Moi Tjuvholmen AS og Bølgen & Moi Stavanger AS fikk kontantstøtte på 2,78 millioner kroner i 2020, viser tall fra Brønnøysundregistrene.

De skrev videre at de ved hjelp av dialog med gårdeiere og støtteordninger kom seg gjennom 2020 «på en grei måte tatt forholdene i betraktning».

Styret skrev også at de ikke var fornøyd med resultatet isolert sett, men at det var tilfredsstillende tatt pandemien i betraktning.

I 2020 var også egenkapitalen negativ med 1,7 millioner kroner. Selskapet hadde da ingen langsiktig gjeld, mens kortsiktig gjeld var oppgitt til 14 millioner kroner.

Årsregnskapet for 2021 er ikke offentliggjort enda.