Konkurransetilsynet kan få mer dagligvaremakt

Næringsminister Jan Christian Vestre ønsker å styrke Konkurransetilsynets håndheving i dagligvaremarkedet, og foreslår å la tilsynet gripe inn i markedet selv om det ikke kan påvises lovbrudd.

KAN FÅ MER MAKT: Konkurransedirektør Tina Søreide.

– Vi ønsker at Konkurransetilsynet skal kunne gripe inn tidligere når dagligvareaktørene blir for store. På denne måten vil vi bidra til bedre konkurranse, som gir bedre utvalg i butikkene og forbrukerne mer for pengene, sier næringsminister Jan Christian Vestre (A) i en pressemelding fra Næringsdepartementet.

Endringen som foreslås gjør at Konkurransetilsynet kan pålegge dagligvareaktørene å endre adferd, avtaler eller lignende selv om det ikke kan påvises lovbrudd.

– La oss si at en dagligvarekjede inngår en eksklusiv avtale med en brusleverandør. Hvis Konkurransetilsynet oppdager at eksklusiviteten skaper konkurranseproblemer i markedet, kan de pålegge aktørene å åpne opp for at andre brusleverandører også kan selge varer i den aktuelle butikkjeden, uten at man har påvist misbruk av dominerende stilling eller at denne avtalen isolert sett skader konkurransen mellom kjedene, sier Vestre.

Prisdiskriminering Konkurransetilsynet avdekket i 2019 at enkelte leverandører gir 15 prosent lavere priser til Norgesgruppen, landets største dagligvaregruppering. Å gi forskjellige handelspartnere ulik pris for samme varer og tjenester trenger ikke være ulovlig, men vil være det dersom det er snakk om misbruk av dominerende posisjon. Konkurransetilsynet mener at prisdiskriminering kan skade konkurransen, men er samtidig av den oppfatning at dagens regelverk er tilfredsstillende. En regjeringsoppnevnt ekspertgruppe konkluderte i 2020 med at et forbud mot prisdiskriminering kan gi høyere priser. Vis mer

Næringsministeren ba i mars Konkurransetilsynet om å vurdere nye virkemidler som vil gjøre det enklere for tilsynet å bekjempe konkurranseproblemer i dagligvaremarkedet.

For to uker siden varslet Vestre at det vil komme et lovforslag innen dagligvare.

– Jeg har sagt flere ganger at jeg er alvorlig bekymret, sa han da, og varslet at regjeringen er villig til å vurdere «alle tiltak» i spørsmålet om prisdiskriminering.

Konkurransetilsynet avdekket i 2019 at enkelte leverandører gir 15 prosent lavere priser til Norgesgruppen, landets største dagligvaregruppering.

Konkurrentene deres mener at dette er svært skadelig for markedet og at Konkurransetilsynet ikke gjør nok for å beskytte konkurransen.