Over 200.000 fløy med Flyr i juni

Det tilsvarer en økning på over 30 prosent siden mai.

Flyr feiret den 30. juni årsdagen til deres første flygning.

Det var 203.200 passasjerer som valgte å fly med den relativt nye flysatsingen Flyr i juni.

Det skriver flyselskapet i en trafikkoppdatering torsdag morgen.

– Vi har over lengre tid sett en sterk trend i trafikken, særlig etter starten av skoleferien, og vi har mange utsolgte flyvninger i sommermånedene. Juni ble like bra som forventet, og vi ser at også juli blir en god måned med høye passasjertall, sier administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid i meldingen.

Dette kommer etter at flyselskapet 30. juni feiret årsdagen for deres første flygning.

Billettinntekt på 145 mill.

I juni oppnådde Flyr en kapasitet på 336 millioner setekilometer (ASK), med en fyllingsgrad på 78,8 prosent.

Samtidig endte yield på 0,55 kroner, som gir samlede billettinntekter på 145,53 millioner kroner ifølge E24s beregninger.

Selskapet hadde i gjennomsnitt ti operative fly i juni, men sier i meldingen at de vil utvide flåten med to nye fly av typen Boeing 737–8.

Ved utgangen av juni har Flyr 43 årsverk per fly ifølge meldingen.

Yield, fyllingsgrad og setekilometer Yield angir inntekten per fløyet passasjerkilometer, eller sete med passasjerbelegg. Fyllingsgraden, eller kabinfaktoren, angir hvor stor andel av flyets seter som er blitt booket. I et fly med 200 seter og en kabinfaktor på 77 prosent vil det dermed være 154 seter med passasjerer. Jo høyere fyllingsgrad, jo bedre. Total kapasitet (ASK) angir hvor mange setekilometer selskapet har fløyet i en periode. Flyr et fly på 200 seter én kilometer har man produsert 200 setekilometer. Inntektsgivende setekilometer (RPK) er antallet setekilometer fløyet der man hadde passasjerer i setene. Deler man RPK på ASK får man fyllingsgraden. Man kan videre regne seg frem til selskapets billettinntekter ved å gange yielden med inntektsgivende setekilometer (RPK). Vis mer