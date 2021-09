Theranos-skandalen: – Det å feile, er ingen forbrytelse

Selskapet hennes, Theranos, fremstilte det som at 10–15 store legemiddelfirmaer, som Pfizer, hadde bekreftet teknologien deres, men det var ikke riktig. Ansatte i selskapet skrev en studie med Pfizers logo som ble sendt til investorer.

De hevdet overfor samarbeidspartnerne Walgreens og Safeway at de hadde utviklet enheter som kunne kjøre en hvilken som helst blodprøve i sanntid, med høyeste grad av nøyaktighet, med bare noen dråper blod. Det var ikke sant.

Elizabeth Holmes sa at det amerikanske forsvaret brukte apparatene deres på avsidesliggende steder rundt i verden. Det var ikke sant.

Gründeren blåste opp selskapets resultater overfor investorer. Hun påsto bl.a. at selskapet omsatte for over 100 millioner dollar i 2014, mens det reelle tallet var rundt 100.000.