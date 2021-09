Kraftig resultatfall for Therese Johaug

Skistjernens økonomiske resultat ble barbert med rundt 2,5 millioner kroner i 2020.

MILLIONFALL: Therese Johaugs selskap Setra AS endte fjoråret på 3,9 millioner før skatt. Vis mer

Therese Johaugs selskap Setra AS endte fjoråret med omtrent 3,1 millioner kroner i inntekter, ned fra 5,4 millioner i 2019.

Resultatet før skatt endte på 3,9 millioner kroner i pandemiåret. Året før meldte selskapet om kjemperesultat på 7,26 millioner før skatt.

Johaugs Setra eier også 49 prosent av Lillesetra AS, hvor Active Brands eier 51 prosent. Hun mottok 1,47 millioner kroner i utbytte fra Lillesetra i 2020, viser regnskapet.

Det er dette utbyttet som bidrar til store deler av finansinntektene i fjor. Det endte på omtrent 1,6 millioner kroner, året før var det på 1,77 millioner kroner.

Det er ikke betalt utbytte til styreleder Johaug i 2020, ifølge regnskapet.

E24 har vært i kontakt med Johaugs manager, Jørn Ernst, som opplyser at de ikke har noen kommentar til regnskapet, da Johaug for tiden er på høydeopphold i Italia.

Mellom 2015 og 2020 ble det omsatt Johaug-produkter for over en halv milliard kroner over disk, opplyste daglig leder for merkevarene Kari Traa og Johaug til VG i 2020.

Det er Active Brands som står bak både Johaug og Kari Traa, selskapet har også flere andre merkevarer. Selskapet ble solgt til oppkjøpsfondet FSN i 2017, og da tjente Johaug 10,3 millioner kroner på salget.

Johaug har fremdeles en eierandel i Active Brands gjennom at Setra har 5.000 aksjer i Champion Holdco, som eier Active Brands.