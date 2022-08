Vedprodusenter melder om brennhett salg: – Det ringer og ringer

Høye strømpriser i fjor gjorde at vedprodusentene forberedte store lagre. Nå rapporterer de om eksplosiv etterspørsel og økte priser.

Wenche Selvik driver gårdsbedriften Wencel AS i Sandnes i Rogaland fylke.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi er tomme, sier Wenche Selvik.

Hun driver gårdsbedriften Wencel AS i Sandnes i Rogaland fylke. I år er tredje året Selvik produserer og selger ved, og hun kan fortelle at de 130 sekkene de hadde lagt ut for salg, hver med 1.500 liter ved, gikk i løpet av to uker. Salget startet i begynnelsen av juli.

– Det ringer og ringer, selv når det er utsolgt.

I sommer har vi sett rekordhøye strømpriser i Sør-Norge. Hytteeier Morten Løvaas uttalte i forrige uke til E24 at han har kjøpt inn ved for hele to år, som ett av flere tiltak i forsøk på å sikre seg og familien mot potensielt høye strømutgifter også i vinter.

Vedprodusenter kunne før jul rapportere om ekstremt høy etterspørsel etter varene deres, og det samme ser ut til å gjelde i år.

Tore Kjønnås, innehaver og eier av Kvakestad Planteskole i Ski utenfor Oslo.

– Når det kommer til egenprodusert ved, var vi tomme for en måned siden, forteller Tore Kjønnås, innehaver og eier av Kvakestad Planteskole i Ski utenfor Oslo.

Kjønnås beskriver etterspørselen som eksplosiv.

– Jeg er utsolgt for store sekker, men små har jeg ennå noen igjen av, sier han.

I tillegg til å være vedprodusent, leverer bedriften planter til offentlig sektor, hagesentre og anleggsgartnere.

Les også Bakeriene lider: – Vurderer solceller

Les også Hytteeiere fortviler over strømprisen: – Vi vurderer å selge hytta

– Tidligere ute

Fagansvarlig i Norsk Ved-Forum for vedprodusenter, Øyvind Stranna Larsen, bekrefter til E24 at etterspørselen i sommer jevnt over er høy.

– Sammenlignet med andre år er kundene nå tidligere ute, sier han.

– Mange bestilte allerede i mars, april og mai, og en god del kjøpte for egen stabling og tørking, forteller Stranna Larsen.

Øyvind Stranna Larsen, fagansvarlig i Norsk Ved-Forum for vedprodusenter.

Også utenfor Bergen rapporteres det om svært høyt trykk. Nina Jakobsen Bakketun, daglig leder av AO-senteret i Vaksdal kommune, forteller at selv om bedriften i utgangspunktet er godt rustet, kan det se ut til at de ikke har nok.

– Telefonen kimer i ett, sier hun.

AO-senteret er leverandør av varer og tjenester til næringslivet, deriblant ved, og har som formål å ansette folk med vansker med å komme inn på det vanlige arbeidsmarkedet.

Kvakestad Planteskole i Ski.

Øker produksjonen

Stranna Larsen forteller at produsentene i år i motsetning til i fjor har hatt god tid til å forberede seg på endringene i kundeatferd.

– Da strømprisene begynte å stige i fjor høst, var det meste av veden allerede produsert. Men i år var vedprodusentene klare over at vi også i år kommer til å være i en vanskelig situasjon, sier han.

Nina Jakobsen Bakketun, daglig leder av AO-senteret i Vaksdal kommune utenfor Bergen.

Jakobsen Bakketun ved AO-senteret kan bekrefte at de har økt produksjonen for å møte behovet. Hun forteller at bedriften produserer en del selv, samtidig som at de importerer fra Øst-Europa.

– For å takle den økte etterspørselen har vi i år importert mer fra Litauen enn det vi har gjort før. Men også i Litauen er det knapphet på ressurser, så vi får nok ikke mer utover høsten selv om vi ser det trengs, sier hun.

Kjønnås ved Kvakestad Planteskole forteller at han forberedte seg på økt etterspørsel ved å kjøpe inn fra en større produsent i Norge, men sier at også dette begynner å gå mot slutten.

I tillegg peker han på mangel på tømmer som et problem som har gjort det vanskelig å kunne tilby nok.

– Vi har hugd det vi kan selv, men som følge av mangel på innkjøpt tømmer, har vi i år produsert mindre ved enn det vi vanligvis gjør, sier han.

Les også Makspris eller strømstøtte – dette er politikerne uenige om

Tar seg mer betalt

Alle de tre produsentene E24 har vært i kontakt med, sier de har satt opp prisene på sekkene. Stranna Larsen forteller at ifølge undersøkelser gjort av Norsk Ved-Forum for vedprodusenter, tar 8 av 10 seg mer betalt.

– Produsentene har hatt økte kostnader, sier han.

Wencel AS i Sandnes i Rogaland fylke.

Blant årsakene til at mange produsenter har økt prisene, peker Stranna Larsen på uvanlig høye priser på tømmer.

Selvik ved Wencel AS sier at de har økte utgifter knyttet til strøm og drivstoff.

I begynnelsen av juli hadde Sørvest-Norge, regionen der Wencel AS er lokalisert, årets høyeste strømpris på tre kroner kilowattimen. Strømmen der var da 91 ganger dyrere enn i nordlige deler av landet.

– Én sekk med ved koster i år 40 prosent mer i år enn i fjor, forteller Selvik.

Les også NHO svinger pisken over stortingspolitikerne: – De må tåle at det bygges ut mer vannkraft og vindkraft på land

Les også Strømprisen faller i hele Sør-Norge

Nye leverandører

Butikkjeden Plantasjen er blant annet forhandler av ved. Tidligere har de importert sekker fra russiske leverandører, i tillegg til fra leverandører i Sverige, Estland og Latvia.

Kommunikasjonssjef Charlotte Gjone forteller at de i år har skaffet nye avtaler som kan kompensere både for bortfallet av Russland-leverandører og for økt etterspørsel.

– Vi har ikke begynt å selge ved ennå, men av erfaring vil etterspørselen bli like høy som i fjor, eller enda større, sier hun.

Charlotte Gjone, kommunikasjonssjef ved Plantasjen.

– Tror du at dere kommer til å gå tomme?

– Jeg tror og håper at vi har nok, men kan ikke garantere noe. Vi skal gjøre vårt aller beste.

Stranna Larsen er ikke bekymret, og sier at det er mer ved på markedet nå enn før.

– Det er fortsatt ved å få tak i, sier han.