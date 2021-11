Tidligere Lundin-topper tiltalt for medvirkning til menneskerettighetsbrudd i Sudan

Påtalemyndighetene i Sverige vil også kreve inn overskuddet selskapet hadde i Sudan 2003.

Åklagarmyndigheten i Sverige tar ut tiltale. Vis mer

I en pressemelding skriver påtalemyndighetene i Sverige at de har tatt ut tiltale mot to personer for medvirkning til menneskerettighetsbrudd i Sudan.

Den ene tiltalen gjelder menneskerettighetsbrudd begått mellom mai 1999 til mars 2003. Den andre fra oktober 2000 til mars 2003.

Påtalemyndighetene vil også inndra 1,4 milliarder svenske kroner, som ifølge dem i dag tilsvarer gevinsten på omtrent 720 millioner da selskapet solgte den delen av virksomheten i 2003.

Mener de kjempet for fred

Etterforskningen av selskapet har pågått siden 2010, og i 2018 slo politiet mot kontorene til Lundin i både Sverige og Sveits.

Samme år ble også selskapet varslet om mulig selskapsbot. Da opplyste selskapet at de ville «fullt ut bestride en foretaksbot og inndragning av økonomiske fordeler».

Lundin opplyser at de drev virksomhet i landet mellom 1997 og 2003, og i en pressemelding beskriver selskapet avgjørelsen som «uforståelig», og at selskapet bestrider at det er grunnlag for beskyldningene.

Startet etterforskning etter anklager

Krigen i Sør-Sudan var på 80- og 90-tallet den verste konflikten i Afrika, ifølge Store Norske Leksikon, og både regjeringen og Sudan People Liberation Army anklages for brudd på menneskerettighetene.

Lundin Oil opererte i et område som omtales som 5A. Der hadde de sammen med Petronas og OMV skaffet seg rettighetene gjennom en avtale med regjeringen i nord, mens borgerkrigen pågikk for fullt, skrev Stavanger Aftenblad i 2013.

En rapport fra 50 menneskerettighets- og hjelpeorganisasjoner publiserte i 2010 en rapport med navnet Ubetalt gjeld, beskyldte oljeselskapene for å være medskyldige i krigsforbrytelser og menneskerettighetsforbrytelser i 2010. Kort tid senere startet svenske myndigheter sin etterforskning, ifølge Stavanger Aftenblad.

Tiltaleansvarlig Karolina Wieslander sier i meldingen at bevisene hovedsaklig består av ulike vitner, sivile som har blitt utsatt for angrep og rapporter fra organisasjoner og journalister fra området.