SAS-pilotene om eventuell streik: – Vi freder påskeferien

SAS-pilotene har brutt forhandlingene med SAS, men lover nå at en eventuell streik ikke vil ramme folks påskeferie.

Her tar et SAS-fly av fra Stavanger lufthavn, Sola.

Tirsdag skrev E24 at SAS-pilotene har brutt lønnsforhandlingene med flyselskapet, fordi det var for stor avstand.

SAS la nylig frem en krisepakke som skal sikre besparelser på 7,5 milliarder svenske kroner, og mener at alle parter må bidra. Pilotene er bekymret for lønnen og for endringer i forholdet mellom arbeidstid og fritid.

En eventuell streik må varsles minst to uker i forveien. Dermed ville det være fare for at den kunne starte langfredag, som er 15. april.

Nå sier SAS-pilotenes forhandlingsgruppe SAS Pilot Group at de ikke ønsker at folks påskeferie skal ødelegges. De vil derfor vente litt med å varsle plassoppsigelse, slik at en eventuell streik først starter etter ferien.

«Pilotene i SAS ønsker selvfølgelig ikke å ramme våre kunder», skriver Norske SAS-flygeres forening i en pressemelding.

Sist gang det var streik blant SAS-pilotene var i 2019, og da varte det i en drøy uke. Pilotene sier at de fortsatt håper at uenigheten kan løses uten streik.

«Om det viser seg at dette er uunngåelig, så ønsker vi under ingen omstendigheter at passasjerene våre som har planlagt sine påskeferier skal rammes», skriver SAS-flygerne i meldingen.

«Derfor vil en plassoppsigelse ikke leveres før tidsfristene for en eventuell konflikt har passert påsken. Alle SAS-passasjerer kan derfor være trygge på at deres påskeplaner ikke vil påvirkes av en eventuell streik», skriver pilotene.

– Freder påsken

Leder i Norske SAS-flygeres forening og nestleder i SAS Pilot Group Roger Klokset sier til E24 at han fortsatt håper på en enighet så man unngår en ny pilotstreik. Men hvis det skulle skje, så vil pilotene utsette den til etter påske.

– Vi freder påsken. Det blir ingen pilotstreik som rammer folks påskeferie, sier Klokset til E24.

– Vi kan ikke sende ut plassoppsigelse før frontfaget er ferdigforhandlet. Hvis de blir enige fredag, kan vi sende plassoppsigelse tidligst i dag. Med 14 dagers frist så kan en eventuell streik tidligst starte langfredag, teoretisk sett, sier Roger Klokset til 24.

– Vi ønsker for alt i verden å unngå å ramme passasjerene overhodet. Men hvis det ført skulle skje, så ønsker vi å unngå å ramme folks påskeferie, sier Klokset.

Leder i Norske SAS-flygeres forening og nestleder i SAS Pilot Group Roger Klokset.

– Krever at alle i SAS bidrar

SAS forhandler med to norske, én svensk og én dansk pilotforening. Disse er Norske SAS-flygeres Forening, Scannor Flygerforening, Svensk Pilotförening og Dansk Pilotforening.

Flyselskapets forhandlingsleder Marianne Hernæs var opprørt over bruddet, og understreket at alle må bidra til å løse selskapets utfordringer. To år med pandemi har nå blitt avløst av krig i Europa, som blant annet fører til høyere drivstoffpriser.

– SAS har presentert en stor omstillingsplan på 7,5 milliarder kroner. Den krever at alle i SAS bidrar, også pilotene. Det vil innebære store besparelser for alle, og det har vært vårt utgangspunkt i disse forhandlingene. Vi har behov for store innrømmelser fra alle, også pilotene, sa Hernæs til E24 tidligere i uken.

– Vi har blitt møtt med krav fra pilotforeningene som er ekstremt store, og som vil påføre oss ekstremt store kostnader. Det vi trenger nå er kostnadsreduksjoner. Ikke bare har de valgt bryte etter én dag, men de har også valgt å komme med store krav når vi står i vår verste krise. Dette nærmer seg useriøst, og det gjør meg opprørt, sa Hernæs.