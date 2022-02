Gründerfabrikken Askeladden legger ned to serveringskonsepter

Askeladden & Co legger ned serveringskonseptene Kopp og Food Society. – I en pandemi uten utløpsdato anbefaler vi ingen å starte et serveringskonsept, sier gründer.

Kopp Kaffe AS, som hadde to filialer i Oslo, stenger dørene.

De Askeladden-eide serveringsstedene Kopp og Food Society stenger dørene permanent, opplyser Askeladden-gründer og administrerende partner Martin Schütt til E24.

– Gründerne av Kopp og Food Society har gitt bånn gass og gjort en kjempeinnsats. Begge kunne vise til fornøyde kunder, men spesielt for Kopp har pandemitiltakene vært begrensende for driften. For at selskapene vi starter skal ha livets rett må det kunne vise til fornøyde kunder, fornøyde ansatte og god lønnsomhet. Det holder ikke med to av tre, sier Schütt i en melding til E24.

Han sier at en del av Askeladdens forretningsmodell er å prøve seg frem, og å justere underveis.

– Vi må teste, tørre og feile. Vi prøver alltid å starte et nytt alternativ i markedet vi går inn i, som enten er bedre, rimeligere eller helst begge deler. Hvis ingen av selskapene vi starter må legges ned, tenker jeg at vi ikke tar nok risiko, sier Schütt.

Martin Schütt

Satset 20 millioner

Askeladden & Cos etableringstakt de siste årene har vært like eventyrlig som Asbjørnsen og Moes historier om de tre brødrene Per, Pål og Espen Askeladd.

Nykommerne Digg, Blid, Olio, Dr. Dropin og Squeeze er blant konseptene som skal utfordre allerede etablerte bransjer, deriblant pizzakjedene, markedet for skjønnhetssalonger, og massasjebransjen.

Flere av de ovennevnte Askeladden-selskapene har kunnet vise til solid vekst. Legetjenesten Dr. Dropin har til sammen 40 filialer i Stor-Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Squeeze, som tilbyr massasje, har 30 klinikker spredt utover det ganske land.

Askeladden & Co anslår at det til sammen er investert over 20 millioner kroner i Kopp og Food Society.

Siden 2017 har Askeladden startet 25 selskaper, hvorav tre er avviklet så langt, opplyser Schütt.

– Lønnsomheten uteble

Pandemien får sin del av skylden for at Kopp og Food Society må legge ned driften, ifølge Schütt.

– I en pandemi uten utløpsdato anbefaler vi ingen å starte et serveringskonsept.

At Kopp åpnet dørene samme dag som regjeringen innførte et halv års skjenkestopp, var ifølge gründeren ikke ideelt for den videre driften.

– I praksis nedla staten et delvis virksomhetsforbud med skjenkestoppen og andre krav. At ikke oppstartsbedrifter har vært inkludert i den statlige kompensasjonsordningen for næringslivet, gjorde det ikke bedre, forklarer Schütt.

Han legger imidlertid til at det blir for enkelt å skylde bare på pandemien.

– Lønnsomheten uteble. Hvis vi var sikre på at det ville endre seg post-covid, ville vi ikke avviklet nå.

Betaler full lønn

Schütt opplyser at de to selskapene ikke vil begjære oppbud, men gå gjennom en styrt avvikling. De ansatte får lønn ut oppsigelsestiden og utestående krav gjøres opp. Selskapene har også kommet til enighet med gårdeierne.

– Det er viktig for oss å gjøre opp skikkelig. Vi finansierer nå opp selskapene for å gjøre opp alle utestående krav, der vi har kommet til enighet med alle kreditorer. Å avslutte på en ryddig måte er spesielt viktig for oss overfor de ansatte, men også andre samarbeidspartnere som har satset på oss, sier Schütt.

Aasta Holm Heide, som inntil nylig var administrerende direktør og daglig leder i Kopp, sier arbeidet med kafésatsingen har vært lærerik.

– Etter å ha vært i «Kopp-boblen», og i en evig koronamotbakke, i snart to år, skal jeg nå ta litt tid for å finne ut hva som blir neste steg. Jeg har lært vanvittig mye av å starte et selskap og konsept fra scratch, og har veldig lyst til å bruke de verktøyene til å starte noe helt selv. Så vil tiden vise om det blir noe av eller ikke, men det er absolutt høyt på listen over hva jeg vurderer, skriver hun i en e-post.

Rammer 19 årsverk

Food Society sin forretningsidé var å samle flere kjøkken under samme tak, med en meny bestående av blant annet koreansk, japansk, indisk og thai.

Selskapet åpnet dørene i januar 2021, og hadde to lokasjoner på Skøyen og Briskeby. Ved avvikling er det totalt ni årsverk som rammes.

Kafé- og vinbarkonseptet Kopp ble stiftet i mai 2020 og åpnet dørene høsten samme år. Ideen besto av kaffebar på dagtid og vinbar på kveldstid.

Ved avvikling hadde Kopp to lokasjoner, en på Skøyen og en på Grünerløkka. Ti årsverk rammes av avviklingen.