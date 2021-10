Arbeidsministeren: – De som bidrar til å motarbeide fagorganisering vil få med meg å gjøre

Hadia Tajik (Ap) åpner for å vurdere lovinnstramminger for å hindre selskaper å reagere mot ansatte som inngår tariffavtale.

ADVARER: Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) sier at de som motarbeider fagorganisering vil «få med henne å gjøre».

– De som bidrar til å motarbeide fagorganisering vil få med meg å gjøre, og det er ikke sikkert de kommer til å like det, sier Tajik til E24.

Den nylig utnevnte arbeidsministeren kommer med sin advarsel etter E24s saker om arbeidsgivere som fratar ansatte goder ved inngåelse av tariffavtaler:

– Loven forbyr diskriminering

– Jeg kjenner saken kun gjennom avisen, og kjenner ikke alle detaljene. Men jeg er arbeidsminister i en regjering som er opptatt av at det skal være lett å organisere seg, sier Tajik.

KONSEKVENSER: Tess-ledelsen lot det ikke være tvil om hva tariff-organiserte gikk glipp av i denne interne presentasjonen.

Hun varsler at regjeringen planlegger flere arbeidslivsgrep og blant annet vil doble fagforeningsfradraget.

– Vi vet fra forskning at arbeidere som ikke har tariffavtale, ofte har lavere snittlønn, påpeker Tajik.

– Kan det forklare at noen selskaper er så aktive i å fraråde det overfor ansatte?

– Jeg kan ikke spekulere i motivene deres, sier Tajik:

– Men vi har bestemmelser i arbeidsmiljøloven som forbyr diskriminering, også på bakgrunn av fagorganisering, fortsetter arbeidsministeren, som selv er utdannet jurist.

Begrunner praksisen

Det har samtidig vært knyttet usikkerhet til hvor den juridiske grensen går for å frata tariff-organiserte goder som øvrige ansatte har.

Både Elkjøp, Power og nå Tess har fremholdt at ansatte står helt fritt til å velge om de ønsker tariffavtale, med de følgene dette har.

Selskapene har også påpekt at tariffavtaler sikrer ansatte goder som øvrige ansatte ikke får, slik som bedre pensjonsopptjening og ulempetillegg.

De har sagt at praksisen hverken er uetisk eller lovstridig.

Bestemmelsene Tajik viser til står i Arbeidsmiljølovens § 13-1:

«Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstagerorganisasjon eller alder er forbudt.»

SV har tatt til orde for at regjeringen må granske om organisasjonsfriheten i Norge er truet, og i så fall vurdere lovinnstramminger.

Åpen for lovinnstramminger

Både SV og Rødt frykter dagens diskrimineringsforbud er for generelt, med «smutthull» som ikke fanger opp praksisen E24 har omtalt.

Støre-regjeringen har varslet «en storrengjøring i norsk arbeidsliv».

– Er du åpen for å vurdere lovinnstramminger, Tajik?

– Jeg har ikke vurdert det, men hvis en lovinnstramming viser seg å være nødvendig for å få ordende arbeidsforhold for fagorganiserte, så vil det selvfølgelig bli vurdert. Men vi har ikke tatt stilling til det per nå, sier arbeidsministeren.

– Tess har statseide selskaper som Equinor blant sine kunder, og flere tar nå til orde for at staten bør bli mer aktive og bruke eiermakten sin til å slå ned på den omtalte praksisen. Hva sier du til det?

– Det er naturlig at dette vurderes inn i det bredere arbeidet for et seriøst arbeidsliv som vi har varslet i regjeringsplattformen, svarer statsråden.