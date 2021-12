Demonstrerte mot kompensasjonsordningene: – Våre ansatte gråter på jobb

Lørdag formiddag hadde representanter fra restaurant-, hotell- og utelivsbransjen samlet seg på Eidsvolls plass foran Stortinget, for å demonstrere mot regjeringens kompensasjons- og lønnsstøtteordninger.

Representanter fra restaurant-, hotell- og utelivsbransjen hadde samlet seg foran Stortinget for å demonstrere mot regjeringens kompensasjonsordning lørdag. Vis mer

Hovedbudskapet som gikk igjen var at tiltakene kommer for sent, og at de ikke er gode nok.

Over hundre demonstranter og tilskuere ropte i kor: «100 prosent. 100 prosent.»

Slagordet, som mange også hadde skrevet på munnbind og kokkehatter, sikter til at lønnskompensasjonen må dekke 100 prosent av lønna til 100 prosent av de ansatte, etter demonstrantenes mening.

IKKE FORNØYD: En stor gruppe mennesker hadde samlet seg på Eidsvolls plass lørdag, for å demonstrere mot regjeringens kompensasjonsordninger. Vis mer

Trenger støtte

James Maxwell-Stewart eier restaurantene Brasserie Coucou, Restaurant Cru og Restaurant Ludo. Han ledet lørdagens demonstrasjon, og synes situasjonen bransjen nå står i er krevende.

– Det føles helt jævlig for oss som bedriftseiere å si for tredje gang at, «beklager, du har ikke jobb» og «beklager, vi vet ikke når du kan komme tilbake». Det er helt ubeskrivelig, sier han til E24.

James Maxwell-Stewart ledet lørdagens demonstrasjon. Han er redd for hvordan julen blir for folk i restaurant-, hotell- og utelivsbransjen. Vis mer

Samtidig er Maxwell-Stewart glad for at så mange møtte opp på Eidsvolls plass lørdag. Han sier de ansatte i bransjen nå trenger all støtten de kan få.

– Det er de ansatte som står i frontlinjen. Det er de vi ringer til når dette er ferdig, for å komme inn å hjelpe oss å tjene penger. Men de er også mennesker. De trenger pengene sine. De trenger å betale regningene sine som alle andre i landet, sier han, og legger til:

– De går mot en dyr jul, hvor de har lyst til å feire og ha det hyggelig. Og de trenger sikkerhet om at de har penger når de kommer tilbake fra julefeiring. Nå har de ikke sikkerhet i det hele tatt. Hvorfor skal de godta et lønnskutt på 20 prosent eller mer?

– Totalt uverdig

Ove-André Jakobsen, eier av restaurant Le Benjamin og styremedlem i Norsk Restaurantforening, synes måten bransjen blir behandlet på er uverdig.

– Etter den lønnsstøtteordningen som ble presentert i går, viser det seg at våre ansatte kanskje får absolutt minst av de tre gangene de nå har mistet jobben. Dette er helt uakseptabelt, og vi i bransjen fortviler. Våre ansatte gråter på jobb. Vi kan ikke ha det sånn. Vi kan ikke sende folk ut i juleferien og det nye året med disse bekymringene. Det er helt, totalt uverdig, sier han.

Ove-André Jakobsen mener regjeringen må utsette sin egen juleferie, for å få på plass bedre kompensasjonsordninger. Vis mer

Med seg på demonstrasjonen hadde han sønnen Benjamin (10), som har gitt navnet til restauranten han eier.

Benjamin Jakobsen (10) var med pappa Ove-André Jakobsen på demonstrasjon foran Stortinget. Benjamin har gitt navnet til restauranten Le Benjamin. Vis mer

Benjamin synes det er viktig at bransjen demonstrerer.

– De ansatte må få nok penger. Penger går til mat, vann og til helsen.

Han synes de siste snart to årene har vært tøffe.

– Det har ikke vært gøy. Det har blitt mye eksem på hendene etter all antibacen, sier Benjamin.

Pappa Ove-André Jakobsen har en klar melding til regjeringspartiene.

– En appell til regjeringen er at nå må de svinge seg rundt og utsette sin juleferie, sånn at ikke alle andres juleferie blir helt ræva.

– Vil lære mest mulig

Kasper Elde Johansen (18) er lærling på en Restaurant Cru på Majorstuen, som eies av Maxwell-Stewart.

Han hadde møtt opp for å støtte bransjen han utdanner seg til å bli en del av.

– Vi var jo litt halvveis forberedt på at dette kunne skje, men det er selvfølgelig kjipt. Man vil jo jobbe og lære mest mulig.

Kasper Elde Johansen drømmer om å en dag bli kjøkkensjef. Vis mer

Maxwell-Stewart synes det er trist at Johansen og andre lærlinger mister verdifull læretid.

– De prøver å bli lært opp midt oppi dette. De har den laveste lønnen av alle. Det er viktig å vise at vi bryr oss om dem. Vi må vise dem at vi er her for dem også, at det er en framtid i denne bransjen for dem.

En framtid i bransjen er ikke Johansen redd for å miste.

– Jeg tror folk alltid vil ut og spise. Vi må jo til slutt klare å leve med dette viruset.

Etterlyser vedtak

En av lørdagens talere var stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V). Han mener bransjen nå i praksis opplever en full nedstenging.

– Det går ikke an å si at du kan holde noe særlig åpent. Det er en nedstenging. For en del bedrifter er det den tredje runden de må ha. Tiltakene kommer alt for sent, sa han fra «talerstolen».

Til E24 sier han at han føler med restaurant-, hotell- og utelivsbransjen.

– For de i bransjen er dette helt fortvilende, og det er selvfølgelig fryktelig vanskelig for de som er eiere. Alvoret er det ikke mulig å understreke sterkt nok. Dette berører fryktelig mange, og setter dem i en vanskelig situasjon, sier Elvestuen.

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (t.v.) mener tiltakene fra regjeringen kommer alt for sent. T.h.: James Maxwell-Stewart. Vis mer

Stortingsrepresentanten er klar på hva han mener er det rette å gjøre.

– Penger må ut før jul. Det er helt avgjørende. Nå har vi en ordning som opplagt er for dårlig. Den gir for lite støtte, og den lager begrensninger som gjør at for få vil kunne benytte seg av den. Det er usikkerhet i alle ledd. Nå må regjeringen handle, vi trenger vedtak nå.

– Regjeringen må betale

Også Bent Stiansen, kokk og eier av Statholdergaarden i Oslo, benyttet anledningen til å illustrere en del av problemstillingene bransjen nå står overfor.

– Vi driver med ferskmat. Vi får inn fiskene i dag, vi tilbereder dem og serverer dem på kvelden. Vi kan ikke produsere mat i dag som skal serveres etter 15. januar. Den vil ingen spise, sier han.

Bent Stiansen hadde møtt opp til demonstrasjon utenfor Stortinget lørdag. Vis mer

Derfor mener han de ansatte må få 100 prosent lønnskompensasjon i den perioden de er permittert.

– Jeg tror de fleste vet at samfunnet er nedstengt, og da må regjeringen betale. 100 prosent er det aller viktigste. Lønnsordningen hjelper ingen som står her i dag, sier Stiansen.