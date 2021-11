Iselin Nybø blir partner i advokatfirmaet Schjødt

Den tidligere næringsministeren går inn som advokat og partner «så snart som mulig», melder Schjødt. Advokatfirmaet har sikret seg sin andre eks. statsråd på kort tid.

Iselin Nybø jobbet blant annet som advokat før hun startet i politikken, der hun har vært statsråd i to departementer – senest som næringsminister i Erna Solbergs regjering.

Nå blir hun advokat igjen.

– Vi er takknemlige for og stolte over at landets tidligere næringsminister har valgt Schjødt, når hun nå vender tilbake til advokatstanden og næringslivet. Schjødt er i en meget god utvikling. Iselin Nybø vil med sin bakgrunn og kompetanse være en viktig ressurs for oss fremover, sier styreleder Olav Kolstad i Schjødt i en pressemelding.

– Vil være med på ferden

Tidspunktet for oppstart er avhengig av Karantenenemndas avgjørelse om en eventuell karantene.

– Jeg ser frem til å bli partner i Schjødt. For meg har det i valget av ny arbeidsgiver vært avgjørende å komme til et sted der jeg kan fortsette å jobbe med og for næringslivet. Det får jeg i høyeste grad anledning til hos Schjødt, sier Nybø i en uttalelse.

– Jeg har latt meg imponere av firmaets evne til å tenke nytt og vilje til å gå sine egne veier. Firmaet har hatt en flott utvikling og jeg gleder meg til å være med på ferden videre både i Norge og internasjonalt, fortsetter hun.

Mæland gjorde det samme

Før hun ble stortingspolitiker og dertter statsråd jobbet Nybø som advokat med skatterett som spesialitet hos Simonsen, Vogt, Wiigs Stavanger-kontor. Hun var innvalgt på Stortinget fra Rogaland i perioden 2013–2017, og ble utnevnt først som minister for høyere utdanning i 2018 og deretter næringsminister fra 2020.

Fra før har det kommet frem at også tidligere justisminister Monica Mæland går til samme advokatfirmaet. Også hennes tiltredelse er avhengig av Karantenenemdas avgjørelse.

Advokatfirmaet Schjødt er Norges og Nordens største advokatfirma, med kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund, Stockholm og London.