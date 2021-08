Maaseide-selskap selger bileiendommer for 500 millioner

Kraft Finans selger Porsche-bygget og Bavaria-kvartalet på Forus for rundt 500 millioner kroner. Det gir en gevinst på 70 millioner kroner på tre og et halvt år.

Bjørn Maaseide er største eier i Kraft Finans som nå selger to eiendommer på Forus for 500 millioner kroner. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

– På vegne av kundene våre er vi veldig fornøyd med salget. Eiendommene ble kjøpt høsten 2017, og som ved alle investeringer anbefaler vi at kundene våre har et langsiktig perspektiv på slike investeringer. Nå kom det imidlertid et bud på eiendommene som vi mente var veldig godt. Det sikrer kundene våre en samlet avkastning på over 50 prosent på investeringen, og derfor var dette et riktig tidspunkt å ta gevinst på, sier investeringssjef i Kraft Finans, Stian Pedersen, til Aftenbladet/E24.

Nordea Liv kjøper

Det er Nordea Liv som har kjøpt de to byggene som går under navnet Stavanger Bilpark. Ingen av de involverte partene ønsker å kommentere salgssummen, men Aftenbladet/E24 kjenner til at summen ligger på rett i underkant av 500 millioner kroner. Kraft Finans kjøpte de to eiendommene for 430 millioner kroner.

– Vi har lykkes veldig godt med eiendomssatsingen vår. Sammen med våre samarbeidspartnere er vi hele tiden på jakt etter nye eiendommer, med lange leiekontrakter og med muligheter for verdiøkning . I Stavanger Bilpark-prosjektet har vi lykkes med begge deler. Kundene har fått gode årlige utbytter og prisen på eiendommen har også økt siden kundene kjøpte den, sier Pedersen.

Porsche-bygget på Forus. Vis mer

Bavaria-kvartalet på Forus. Vis mer

7,5 mrd. i eiendom

Kraft Finans har siden 2016 kjøpt 25 eiendommer på vegne av kundene. Total kjøpesum for eiendomsprosjektene er 7,5 milliarder kroner. I underkant av 2 milliarder kroner er kundenes egenkapital i prosjektene. Fem av prosjektene er solgt, inkludert Stavanger Bilpark).

– Vi har flere nye spennende prosjekter på gang, og vi kommer til å videreføre og forsterke eiendomssatsingene i årene som kommer. Våre kunder er typisk privatpersoner eller selskaper med overskuddslikviditet som plasseres med en lengre tidshorisont. Her har eiendom vokst fram som en viktig aktivaklasse de siste årene, sier Pedersen.

Utbytte i år: 62 mill.

Eiendomsselskapene til Kraft Finans har betalt ut 180 millioner kroner i utbytte og gevinst ved salg av eiendom til sine kunder, noe som tilsvarer et årlig estimert utbytte på cirka 6-8 prosent.

– I år blir det utbetalt cirka 62 millioner kroner i utbytte og gevinst ved salg av eiendom, sier Pedersen.

Det er Bjørn Maaseide som er største eier i Kraft Finans med sine 44,9 prosent gjennom selskapet BFBK Finans.

Kraft Finans forvalter over 5 milliarder kroner på vegne av i overkant 2000 kunder. Pengene er hovedsakelig plassert i fondsporteføljer, Kraft Høyrente, Kraft Global og Eiendom.