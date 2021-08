Salgsbrems for sportskjedene: Omsatte for 3,6 milliarder

Sykkelmangel og stengte butikker bidro til at coronaveksten har stoppet opp.

Rapporteringen fra sportskjedene tyder på at coronaveksten har bremset opp.

Nordmenn har kjøpt mye sports- og friluftsutstyr etter coronapandemien traff landet, det har vært tydelig i omsetningstallene til sportskjedene.

Etter nok et kvartal med vekst i begynnelsen av året, bremser det opp i andre kvartal, med et omsetningsfall på 3,9 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor, viser statistikken fra Norsk Sportsbransjeforening.

Den samlede omsetningen endte på 3,6 milliarder kroner, og er det nest beste andre kvartalet for sportskjedene.

Friluftsliv

– Det har vært et bra kvartal, selv om omsetningen gikk noe ned. Andre kvartal i fjor var tidenes beste, så det skulle mye til for å slå det, sier Trond Evald Hansen, administrerende direktør i bransjeforeningen.

Første halvår i år endte med en oppgang på 8 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

Det som har dratt i positiv retning er fremdeles kategoriene som har med aktiv fritid å gjøre. Hansen forteller at det er friluftsliv, vannsport, trening, fiske og så merker sportskjedene at lettelser for breddeidretten gjør at flere handler fotballutstyr.

På den andre siden er det kjeder som har blitt pålagt å holde butikker stengt og dårlig tilgang på enkelte varer, som sykler, som gjør at salget har blitt holdt tilbake.

Containertrøbbel

En av kjedene som har blitt rammet hardest av dette, er XXL. I starten av kvartalet var 20 av 37 varehus coronastengt.

De fortalte i juli at stengte butikker hadde en anslått negativ effekt på 200 millioner kroner for dem, og at utfordringene knyttet til innkjøp av sykler kan ha kostet dem 250 millioner kroner.

XXL-sjef Pål Wibe fortalte at sykkelmangelen kom av flere årsaker, blant annet ekstrem etterspørsel, utfordrende containermarked og skipet som sto på tvers i Suezkanalen.

Norsk Sportsbransjeforening legger fram sportskjedenes tall, og viser ikke hele bransjeutviklingen. De anslår at sportskjedene sto for om lag 63 prosent av bransjen i 2019.