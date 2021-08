Gigantgartneri vokste til rekord på lav strømpris

Miljøgartneriet på Jæren fryktet koronaproblemer, men endte med å levere rekordoverskudd i 2020. Nå er gartnernestor Kåre Wiig bekymret for strømprisene.

Miljøgartneriet leverte rekordresultater i 2020. Kåre Wiig er fornøyd – men regner med at 2021 vil se dårligere ut på grunn av høyere strømpriser. Vis mer

Da koronapandemien stengte ned Norge i mars i fjor, lurte Kåre Wiig på hvordan han skulle få nok arbeidere til Miljøgartneriet like sør for Nærbø på Jæren. Gartneriet har hatt mange ansatte fra Ukraina og Hviterussland.

Miljøgartneriet er blant Norges største med sine 77 mål – og produserer særlig ulike typer tomater og søtpaprika.

Når han nå kan oppsummere 2020, blir konklusjonen at tilgangen på ansatte da gikk seg godt til. I 2021 ble situasjonen verre, fordi mange av de som vanligvis reiser til Jæren for å jobbe i gartneriet, ikke ville risikere å bli stoppet på grensen.

– Dette er fagfolk som kan få seg jobb hvor som helst. I år fikk vi løst behovet for arbeidskraft med pensjonister og skoleungdommer. Vi er veldig godt fornøyd med dem og håper at de blir med også neste sesong, sier Wiig til Aftenbladet.

Han beskriver regnskapstallene for 2020 som relativt gode for Miljøgartneriet. Inntektene steg til 74,4 millioner kroner og overskuddet til 11,2 millioner kroner – begge dele rekord.

– Energiprisen var veldig behagelig i fjor. I år kommer vi til å bli straffet, for prisene har steget med langt over 100 prosent. Når strømprisen stiger, følger prisene på gass etter, sier Wiig.

Miljøgartneriet AS 2020 2019 Omsetning 74,4 mill. 72,4 mill. Driftsresultat 12,8 mill. 9,8 mill. Resultat før skatt 11,2 mill. 7,5 mill.

Miljøgartneriet er på 77 mål, åpnet i 2010 og ligger i Kviamarka, sør for Nærbø på Jæren. Vis mer

– Selger gullet vårt

Wiig er blant dem som mener at norske strømkabler til utlandet vil ramme kraftkrevende næringer hardt med høyere strømpriser.

– Vi selger gullet vårt ut. Myndighetene må ta vare på fordelene Norge har, som billig kraft. For oss betyr dette at vi nå må diskutere med kjedene om å få høyere pris på våre varer, sier Wiig.

Flere har tatt til orde for at nye strømkabler til Tyskland og Storbritannia vil føre til høyere priser i Norge – fordi norske strømpriser i hovedsak ligger godt under prisene i disse markedene. Samtidig påpeker andre at norske strømpriser påvirkes av hvor mye vann som er i magasinene. Årets høye strømpriser henger sammen med mindre nedbør, samt høye CO₂-priser, skriver Nettavisen.

Wiig Gartneri AS 2020 2019 Omsetning 128,5 millioner kroner 123,4 mill. Driftsresultat 18,1 mill. 0,1 mill. Resultat før skatt 18,1 mill. 0,3 mill.

Øyvind Nordsletten, tidligere ambassadør blant annet i Russland, var blant pensjonistene som jobbet som tomatplukker på Miljøgartneriet. Vis mer

Gjør kanskje alvor av å trappe ned

Selv om Kåre Wiig nå har overlatt Wiig Gartneri litt lenger nord på Jæren til datteren Anne Sirill Wiig, er han fortsatt med i kulissene.

Også Wiig Gartneri leverte et av sine beste år noensinne i 2020, med 128,5 millioner kroner i inntekter og et overskudd på 18 millioner kroner (resultat før skatt).

– Noen produkter som utmerker seg?

– Forbrukeren liker mer smakfulle tomater. De gir ikke like god avling og koster derfor litt mer. Men folk virker ikke å se så mye på pris når de er fornøyd med varen, sier Wiig.

Selv har han blitt 71 år – og har nå bare ansvaret for ett av de to store gartneriene han har vært med på å bygge opp.

Han har begynt å tenke på om han skal trappe ned også på Miljøgartneriet.

– Nå er det litt alvor i det. Men det er ikke bare å sette seg ned heller, når jeg har vært med på å skape dette, sier Wiig.