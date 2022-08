Renteuro gjør at Karolina dropper boligkjøp inntil videre

Etter å ha eid bolig i 13 år, er Karolina Lindqvist nå leietaker. Salget ble gjennomført så raskt de klarte, i frykt for hva rentehevingene vil gjøre med markedet.

GA OPP: Karolina Lindqvist startet på en ny visningsrunde, men opplevde at boliger gikk 900.000 kroner over prisantydning. Det ble for mye.

Om få timer får vi fasit på om styringsrenten settes ytterligere opp.

Karolina Lindqvist er en av mange som kjenner på en uforutsigbar økonomisk fremtid. Derfor har hun inntil videre hoppet av boligmarked-karusellen.

– Nå sitter jeg stille i båten og leier bolig for en periode. Det er rart etter å ha eid bolig i 13 år. Men å leie gir meg stabilitet og forutsigbarhet, sier Lindqvist til E24.

Få med i budrunde

Lindqvist solgte sin forrige bolig like nord for Oslo i månedsskiftet mai til juni. Også salget ble påvirket av tanker rundt økonomiske fremtidsutsikter.

– Vi prøvde å være så raske vi klarte med å få ut boligen fordi vi kjente at det var mye usikkerhet i markedet, sier Lindqvist.

Det var ikke veldig mange med i budrunden, men de fikk til slutt prisen de på forhånd sa de ville være fornøyde med.

– Så gjorde vi noen vurderinger på om vi skulle prøve oss på en ny budrunde for å få en bedre pris, men vi bestemte oss for ikke å gjøre det av samme årsak, sier Lindqvist.

– Sjokkerte meg veldig

Etter salget var Lindqvist på ny boligjakt, men etter å ha sett aktuelle boliger gå så mye som 900.000 kroner over prisantydning, måtte hun kaste inn håndkleet.

– Det var langt over mitt nivå, noe som sjokkerte meg veldig. Jeg bor på et lite sted hvor det ikke er vanlig at boligene går langt over prisantydning, sier Lindqvist.

Flere enn Karolina Lindqvist kommer til å bli påvirket av boligmarkedet den neste tiden, tror forsker André Kallåk Anundsen ved OsloMet.

Ettersom overtagelsen på den solgte boligen nærmet seg, var hun nødt til å finne en annen løsning. Hun landet på å leie et hus, men heller ikke det var enkelt.

– Jeg var veldig stresset en periode, men er veldig glad for at det ordnet seg til slutt. Det var rundt 35 som var interessert i å leie det huset, så jeg var heldig som fikk det, sier Lindqvist.

Den siste tiden har man kunnet lese flere overskrifter over det kraftige presset også i leiemarkedet.

Mange har ikke opplevd rentehevinger

André Kallåk Anundsen, forsker og nestleder ved Housing Lab, nasjonalt senter for boligmarkedsforskning ved OsloMet, sier at den kommende rentehevingen i høyeste grad vil påvirke de som er inne i boligmarkedet.

– Kombinert med høyere priser på blant annet mat, strøm og drivstoff, så vil nok folk tenke over hva økte rentehevinger vil ha å si for økonomien. På en annen side er det mange som ikke har kjent på renteoppgangen foreløpig, og heller ikke priset det inn hva det kan ha å si på lengre sikt, sier han.

Anundsen sier det blir spennende å se om rentehevingen fra før sommeren vil slå inn i markedet nå i august.

– Når rentehevingene kommer fra banken kan man se svart på hvitt hvor mye dyrere et lån blir i året. Det kan jo påvirke avveiningen til husholdningene.

Anundsen sier at torsdagens renteheving ikke vil slå inn umiddelbart, men at det blir mer en signaleffekt om at sentralbanken tar inflasjonen på alvor.

Han sier at det også vil være overraskende om boligmarkedet ikke roer seg i tiden fremover.

– Høyere renter betyr historisk sett lavere boligprisvekst. Om renten heves med 0,5 prosentpoeng torsdag, har renten plutselig steget 1 prosent på en måneds tid, som er en mer aggressiv tilnærming enn mange har opplevd før, sier han.

– Flere har også vært boligkjøpere i en periode der rentene bare har gått nedover, fortsetter han.

Ønsker forutsigbarhet

– Så lenge vi trives så flytter vi ikke med det første. Når prisene der ute opplevdes høye, så er det noe med følelsen av å kjøpe på topp, når prisene kanskje begynner å gå nedover på grunn av flere renteøkninger. Å leie kjennes stabilt, sier Lindqvist.

Hun tror hun hadde måttet betalt mye mer om hun skulle ta opp et nytt boliglån når rentene nå går oppover.

– Når man eier bolig har man i tillegg vedlikeholdskostnader og kommunale avgifter, blant annet. Det eneste jeg betaler der jeg leier nå er strøm i tillegg til leiekostnaden. De er også spådd oppover på samme måte som drivstoffprisene. For meg er det fornuftig å prøve å holde kostnadene på et forutsigbart nivå, sier Lindqvist.

Norges Bank skal torsdag klokken 10.00 komme med sin konklusjon om hva de nå velger å gjøre med styringsrenten.