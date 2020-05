Tredje forsøk etter to konkurser: Enklere Liv-butikker åpner igjen

Jotunfjell Partners har åpnet Enklere Liv-butikker for første gang siden konkursen. Men det kan være de likevel dropper kjeden, ifølge eier.

I DRIFT: Det er igjen mulig å handle i Enklere Liv-butikker. Vis mer Hans Henrik Torgersen, E24

Publisert: Publisert: 12. mai 2020 20:53

– Vi har åpnet noen butikker for å se hvordan det går. Avhengig av hvordan det funker, vil det være mulig å videreføre kjeden, sier Hans Kristian Melbye i Jotunfjell Partners, som eier Enklere Liv-konseptet.

Ni butikker ble gjenåpnet torsdag 7. mai og så blir ytterligere fem åpnet torsdag denne uken.

– Som vi har sagt tidligere så mener vi at Enklere Liv har livets rett, så vi har håp og tro om at vi kan lykkes nå dersom vi gjør de riktige tingene, sier Melbye.

Ser for seg test i høst

Konkursbegjæringen i slutten av mars i år var den andre på halvannet år, etter at Jotunfjell Partners kjøpte opp boet i selskapet høsten 2018.

I januar 2019 begynte de med en opprydning, som innebar nedleggelse av 25 av 65 butikker, og i år skulle omstruktureringen tas enda et hakk videre. Kun 15 butikker var planlagt for videre drift.

Hans Kristian Melbye bekrefter at det er disse butikkene som Jotunfjell Partners nå åpner opp igjen.

– Hvor lenge vil denne prøveperioden vare?

– Den har en flytende tidshorisont, vi har ikke satt noen endelig sluttdato. Men vi er enige om at det er litt tøft akkurat i dagens marked, og ser for oss at testen først kommer utpå høsten.

Skal selge ut gammelt varelager

Etter konkursen forsøkte bostyrer Andreas S. Christensen å finne mulige interessenter som kunne tenke seg å kjøpe opp boet.

Men budene som kom inn var ifølge bostyrer betraktelig lavere enn den pantsikrede gjelden som DNB satt på, og DNB gikk ikke med på salg. Dermed ble eiendommene og løsøret ført tilbake til Jotunfjell Partners, som deretter inngikk avtale med DNB om å selge ut varelageret.

– Har dere begynt å kjøpe inn nye varer?

– Ikke foreløpig. I første omgang må vi tilpasse konseptet og realisere gamle varelagre. Det dreier seg ikke bare om butikkvarer, men et stort sentrallager også, men målsettingen er å få i gang en vanlig vareflyt, sier Hans Kristian Melbye.

Døpte om selskap

E24 har tidligere skrevet om tidligere butikksjefer som hevder at konkursen i Enklere Liv har vært planlagt lenge, og at selskapet brukte coronakrisen til å begrunne denne.

Ledelsen og eieren har avvist påstanden.

Enklere Liv-butikkene skal nå drives gjennom selskapet Enklere Liv Mercante AS. Det ble stiftet i oktober i fjor, under navnet JFP Retail Holding AS, og ble omdøpt 7. april i år.

Daglig leder vil være Aida Gundersen. Hun var tiltenkt samme rolle etter restruktureringen som det aldri ble noe av.

Svarer ikke på spørsmål

I en e-post skriver Gundersen at butikkene kommer til å bli ryddet opp og «striglet», både visuelt og på varesiden.

– Dessverre er det ikke den beste tiden å starte opp nå, men når det er sagt, har vi virkelig troen på at planene vi har lagt skal gi resultater.

Ifølge Gundersen vil de 14 butikkene under Enklere Liv Mercante AS ha omtrent fem ansatte per butikk.

– Hvor mange av disse jobbet for Enklere Liv før konkursen?

– Flere dyktige ansatte fra Enklere Liv er med videre og det er vi glad for, skriver Gundersen i en SMS.

Hun har ikke besvart vår siste SMS, der vi ber henne være mer presis.