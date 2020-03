Skyss taper 105 millioner kroner i måneden - kan få dramatiske konsekvenser for fylket

Kollektivtrafikken trenger en hjelpepakke denne uken for å unngå stans og konkurser, sier Roger Harkestad i Tide.

Konsernsjef Roger Harkestad i Tide mener en hjelpepakke må på plass snarest for å unngå konkurser i kollektivbransjen. Vis mer Ørjan Deisz

Publisert: Oppdatert: 30. mars 2020 17:03 , Publisert: 30. mars 2020 16:23

På grunn av lavere billettinntekter taper de fylkeskommunale kollektivselskapene nå tilsammen 200 millioner kroner i uken.

Det kan få store konsekvenser dersom ikke myndighetene griper inn, mener konsernsjef i Tide, Roger Harkestad.

– Tide kan på lik linje med andre busselskaper gå konkurs dersom inntektene forsvinner. Pengene i verdikjeden er i ferd med å forsvinne, sier han.

Harkestad er også nestleder i styret til NHO Transport. Han mener det må komme en redningspakke snarest.

– Stortinget må ta en beslutning denne uken, for at dette ikke skal få dramatiske konsekvenser for kollektivtrafikken i Norge, sier Harkestad.

Sendt brev til Stortinget

En rekke fylkeskommuner, fagforeninger og arbeidsgivere innen kollektivtransporten sendte fredag et felles brev til Stortinget der de ber om at bortfallet av billettinntekter kompenseres.

«Uten bistand forventes det at sentrale ledd av dagens infrastruktur og verdikjede må avvikle sin virksomhet eller blir rammet av konkurs», heter det i brevet, som er adressert til finanskomiteen på Stortinget.

Dersom de «sentrale leddene» går konkurs vil det heller ikke være mulig å raskt gå tilbake til normal drift, ettersom det tar lang tid å bygge opp infrastruktur og kompetanse, heter det videre.

Et tilsvarende brev med et lignende budskap ble sendt til samferdselsministeren allerede 18. mars, med de relevante stortingskomiteene på kopi.

Mistet 90 prosent av billettinntektene

I Vestland fylke er det fylkeskommunale Skyss som kjøper inn kollektivtrafikktjenester. Tjenestene kjøpes av blant andre busselskapet Tide, og Keolis, som drifter bybanen, og finansieres gjennom billettinntekter og over fylkesbudsjettet.

Både Tide og Keolis er private selskaper.

Som en konsekvens av at færre tar kollektivtransport etter koronautbruddet har Skyss redusert kollektivtilbudet. Inntektene har imidlertid falt mer enn tilbudet er redusert, opplyser direktør Målfrid Sønstabø i Skyss.

Målfrid Vik Sønstabø, direktør i Skyss Vis mer Skyss

– Vi har mistet omtrent 90 prosent av billettinntektene, men tilbudet er bare redusert med 30 prosent. Det står ikke i forhold til hverandre, sier Sønstabø.

Skyss taper dermed rundt 105 millioner kroner i måneden på de lavere billettinntektene. På landsbasis er tallet beregnet til 170 millioner kroner i uken, ifølge brevet til Stortinget.

Kan gå ut over andre tilbud

Siden Skyss er en del av fylkeskommunen, er det til syvende og sist opp til fylkesrådmannen hvor lenge Skyss kan drive med store tap. Fylkesrådmann Rune Haugsdal i Vestland fylkeskommune sier situasjonen blir mer krevende jo lengre tid som går.

– Dette tærer veldig på de fylkeskommunale regnskapene, på samme måte som det utfordrer økonomien til kollektivselskapene, sier han.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal i Vestland Vis mer HORDALAND FYLKESKOMMUNE

For fylkeskommunen er det ikke snakk om mangel på likviditet, men dersom tapene ikke blir dekket vil det etter hvert kunne gå ut over andre tjenester, sier Haugsdal.

– I øyeblikket går ikke dette ut over annet tilbud, men hvis vi blir sittende igjen med regningen vil det få dramatiske konsekvenser, sier han.

Haugsdal tar nå for gitt at regjeringen vil komme med bistand til fylket.

– Vi tror og håper at staten vil legge kroner på bordet her, i og med at vi leverer en kritisk samfunnsfunksjon, sier han.