Nordic Choice tar forsikringsselskap til retten

Petter Stordalens hotellkonsern har ikke fått penger fra pandemiforsikringen de har tegnet hos Codan.

Vis mer Lise Åserud / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 24. juni 2020 10:56 , Publisert: 24. juni 2020 09:35

Nordic Choice vil ta det danske forskingselskapet Codan til retten, etter at utbetalingene fra pandemiforssikringen uteble.

– Vi har på bakgrunn av forsikringen fremmet et krav på vegne av våre hoteller mot forsikringsselskapet som har sagt at de er uenige i vår tolkning. Vi har hatt en dialog som ikke har ført frem, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice, til E24.

– Vi føler oss såpass sikre på at vi har en dekning som oppfatter tap i forbindelse med en sånn situasjon og ønsker å få prøvet det for retten, fortsetter han.

Silseth opplyser at hotellkonsernet leverte stevningen for to dager siden.

Også den danske avisen Børsen, som først omtalte saken, skriver onsdag at det er forsikringsselskapet Codan det er snakk om.

Les også Stordalen har sikret ny milliardhjelp

Forventer avklaring

Advokat Erik Sandtrø i advokatfirmaet Ro Sommernes, som representerer Nordic Choice, sier følgende til E24:

– Det jeg kan si i tillegg til Silseths uttalelser er at det er tatt ut stevning på en sak hvor vi forventer å få en mer prinsipiell avklaring. Utover det kommer ikke vi til å kommentere.

– Hvor mange hoteller omfatter stevningen?

– Det får du nok ikke noe svar på.

Les også Petter Stordalen fortsetter å dumpe aksjer

Sikret milliardstøtte

Viruspandemien har rammet reiselivet verden over, og det har gått hardt utover Stordalens hotellkjede.

Bare i april tapte Nordic Choice Hotels 450 millioner kroner, samtidig som Stordalen satt med rundt 10 milliarder i gjeld. Hotellkjeden hadde også permittert minst 7.500 ansatte i Norden.

På tirsdag denne uken bekreftet Silseth at hotellkjeden har sikret milliarder i finansieringsstøtte, i lån som er gitt av DNB. Saken ble først omtalt av Dagens Næringsliv.

– Vi har skaffet sikkerhet for det vi ser fremover nå, men skulle situasjonen bli verre, er det ikke mange reiselivsbedrifter som holder ut lenge. Slik vi ser situasjonen nå skal vi klare dette, sa Silseth til E24 tirsdag.