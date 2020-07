I dag åpner grensene igjen. Men europeerne har ingen hast med å bestille norgesferie

Mens mange nordmenn kastet seg rundt for å bestille sydentur i helgen, merker den norske turistnæringen foreløpig bare en svak pågang fra Europa.

Reiselivet krysser fingrene for gjester fra Nord-Europa. Det vil ta tid, tror flere aktører. Vis mer Henning Bagger/ NTB scanpix

– Norge er ikke et førstevalg for en europeer som skal reise på ferie, sier administrerende direktør Richard Grov ved det historiske Hotel Alexandra i Loen på Vestlandet.

Hotellet har hatt rikelig med pågang fra norske turister hittil i sommeren. Men når fellesferien er over, har ikke Grov tro på at veiene vil fylles opp av utenlandske biler.

– Noen bedrifter vil nok oppleve mer pågang, men det tar tid å gjenoppbygge systemene som internasjonal turisme avhenger av, som fly og gruppereiser, sier Grov.

Hotel Alexandra venter ikke store mengder utenlandske gjester på sensommeren. Foreløpig er de uansett fullbooket av norske turister. Vis mer Erik Johansen / NTB scanpix

Turistnæringen venter på tyskerne

Da regjeringen presenterte nye reiseråd i forrige uke, gikk det ikke lang tid før nordmenn booket charterturer igjen.

I løpet av helgen tredoblet charterselskapet Ving salget, mens Finn reise kunne fortelle om en økning i søketrafikk for pakkereiser på 442 prosent.

Nå håper norsk reiselivsnæring at interessen for norgesferie blant europeerne som tar ferie i august, vil være tilsvarende høy. Særlig krysser mange fingrene for at tyske turister velger Norge.

Fortsatt mange tomme hotellrom

Så langt er det imidlertid få bedrifter som melder om markante økninger i bestillinger fra utlandet.

Kommunikasjonsrådgiver Geir Økland i hotellkjeden Nordic Choice skriver i en SMS at de ser en liten økning i bestillingene fra utenlandske gjester, men at det ikke er snakk om noe stort volum.

Heller ikke de mindre nisjehotellene venter noe storinnrykk.

– Vi merker ikke noe særlig forskjell. Vi har etterlyst disse reiserådene lenge, men for oss kommer de litt for sent, sier Tone Rønning Vike, daglig leder og eier ved det lille gårdshotellet 292 Aurland.

Bedriften skreddersyr guidede turer i verdensarvsområdet rundt Nærøyfjorden for et hovedsakelig internasjonalt klientell.

Rønning Vike forteller at noen franske gjester og en britisk familie som avbestilte tidligere i sommer, nå har booket nye turer i august.

– Men det hjelper jo ikke så mye når vi har mistet 98 prosent av gjestene våre.

Særlig de som spesialiserer seg på guidede turer, savner utenlandske gjester. – Nordmenn vil gå selv, sier Tone Rønning Vike ved gårdshotellet 292 Aurland. Vis mer Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Nederlandske campere våkner igjen

Campingplassene har meldt om solid pågang i sommer. Noen steder begynner nå utlendingene så smått å ta kontakt igjen.

– Det er litt tidlig å si, men noen tyskere og nederlendere som har hatt bookinger i slutten av august, har nå bekreftet at de kommer, sier Kaja Funder Isdal ved Fagernes camping.

Hun er spent på å se hvor mange tyske bobiler og campingvogner som vil konkurrere om plassene til norske gjester utover sensommeren.

På Stranda Feriesenter på Sunnmøre venter Helge Ibrahim et nederlandsk kameracrew i helgen. De skal lage reklamefilm for å vise frem Vestlandet som en trygg destinasjon, forteller han.

– Nederland og Belgia har våknet igjen. I tillegg har vi en del danske bestillinger, sier Ibrahim.

Fortsatt er det hovedsakelig norske bobiler på veiene. Vis mer Marianne Løvland / NTB scanpix

Tyskerne kommer med båt

Stein Ove Rolland i markedsføringsselskapet Fjord Norge sier cruiserederiene melder om at de vil ankomme Norge med flere tyske gjester i dagene fremover.

– Det er en markant endring fra forrige uke, sier Rolland.

Hurtigruten ser en jevn økning av utenlandske turister på sine skip de neste ukene.

– Dette skjer litt og litt, det blir ingen store endringer over natten. Men det viser at vi skritt for skritt er på vei tilbake til en slags normal, forteller kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Sjef Torunn Tronsvang i turoperatøren Up Norway sier de ser et skifte i etterspørselen for andre halvdel av juli.

– Det er primært gjester fra Tyskland og Belgia som ønsker å reise i august og september, sier hun, og legger til:

– I tillegg kommer det flere bestillinger fra de grønne områdene i Sverige. Men aller mest trenger vi amerikanerne, sier Tronsvang.

Ole Nysetvold har merket en økning i etterspørselen etter norgesferie blant sine tyske kunder den siste uken. Vis mer Privat

Tyskere med egen bil vil til Sør-Norge

I Tyskland merket Ole Nysetvold en endring da de nye reiserådene kom. Han jobber i Norway ProTravel, som selger pakkereiser til Norge og Skandinavia.

– Vi får bekreftelser på bookinger som er gjort for lenge siden, og vi får også inn nye forespørsler om norgesferie, sier Nysetvold.

Han forteller at Norway ProTravel under hele krisen har hatt løpende kanselleringer.

– Frem til 20. juli var alt avlyst. Men etter den datoen ser vi en viss etterspørsel igjen, sier Nysetvold.

Han sier det først og fremst er tyskere med egen bil som vil til Norge nå. Selv om tyskerne tradisjonelt har reist over hele landet, tror han mangelen på flykapasitet legger begrensninger på hvor langt de vil dra i år:

– Interessen er større for sør enn for Nord-Norge, sier han.